24/7 je bloedsuiker meten: wat heb je daaraan?

De bloedsuikerspiegel is al een tijdje de talk of the town. Steeds meer mensen houden het in de gaten en ook steeds vaker zie je wearables voorbij komen bij mensen die geen diabetes hebben. Hoezo? Voor meer inzicht in de algehele gezondheid. Maar wat kun je eigenlijk leren van deze data als je geen diabetes hebt?

Hoe beïnvloedt je bloedsuiker jouw energie en eetgedrag? En is het zinvol om zo nauw inzicht te hebben in je lichaam, of is het eerder obsessief? Om meer te leren over glucose tracking als je geen diabetes hebt, sprak Metro met een expert over dit onderwerp.

Wat is bloedsuiker?

Voordat we erin duiken, eerst een kort lesje bloedsuiker. Want wat is het eigenlijk? Bloedsuiker is niets meer of minder dan de hoeveelheid suiker (glucose) in het bloed. Eet je iets met koolhydraten (suikers), dan gaat de bloedsuiker omhoog. Je lichaam maakt vervolgens insuline aan waardoor de suiker kan worden opgenomen en omgezet naar energie. Handig dus, want die energie heb je nodig in je drukke, dagelijkse leven. Als de suiker is opgenomen, daalt je bloedsuiker weer.

Een stabiele bloedsuiker is gebaat bij vijf factoren Dat zijn: een gezond voedingspatroon, genoeg beweging, een goede slaap, niet roken en niet te veel stress. Voeding rijk aan suiker (koek en snoep, maar ook mueslirepen of drinkbare suikers in frisdranken en smoothies) en snelle koolhydraten (wit brood, witte rijst, witte pasta) wil je liever niet te veel eten. Focus je in plaats daarvan op voeding met veel vezels, zoals groenten, fruit, noten en volkoren producten. Vezels, vetten en eiwitten vertragen de opname van glucose.

Bloedsuiker bij mensen met diabetes

Als je diabetes hebt, is er iets mis met de suikerstofwisseling in je lichaam, legt kennisexpert bij het Diabetes Fonds Frieda van der Jagt uit. „Je lichaam kan de pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel niet meer goed zelf reguleren, waardoor deze te veel kunnen afwijken en er schade aan allerlei organen kan optreden.” Om dat te voorkomen, meet je je bloedsuikerspiegel om zo de glucosewaarden bij te kunnen sturen met voeding en medicijnen of insuline.

Wat betekent een stabiele bloedsuiker voor je welzijn?

Je bloedsuiker speelt onder andere een rol in je energieniveau, hoe je je voelt en hoeveel honger je hebt. „Als je bloedsuiker veel schommelt, heb je mogelijk meer honger en daardoor eet je al gauw meer dan nodig. Ook beïnvloeden de pieken en dalen bij veel mensen hun energieniveau en bij sommige mensen ook hun stemming. Maar wat je er precies van merkt, verschilt per persoon”, zegt Van der Jagt.

Een stabiele bloedsuiker kan de zogenaamde sugar crash en je behoefte om te snacken voorkomen. „Bovendien verkleint een gezond voedingspatroon op de lange termijn de kans op diabetes type 2”, voegt Van der Jagt toe.

In haar boek Glucose revolutie in de praktijk legt de Franse biochemicus Jessie Inchauspé (die ook ruim 5 miljoen volgers op Instagram heeft) uit dat iedereen gebaat is bij een stabiele bloedsuiker. Klachten als een opgeblazen gevoel, weinig energie, een slechte nachtrust of een angstig gevoel zouden zomaar kunnen worden veroorzaakt door glucosepieken in je bloedsuiker.

Wetenschappelijk bewijs dat bloedsuiker direct invloed heeft op je stemming is er onvoldoende, maar een stabiele bloedsuiker helpt in het algemeen om je energieker te voelen.

Is bloedsuiker meten nuttig als je geen diabetes hebt?

Een stabiele bloedsuiker is van belang voor iedereen, ook Van der Jagt onderstreept dat. „Je voelt je er beter bij en je hebt minder behoefte om steeds naar eten te grijpen. Maar het continu meten van je bloedsuikerwaarden is niet nodig.”

Glucosemeters worden vooral gebruikt door mensen met diabetes, die met medische begeleiding hun bloedsuiker nauwkeurig in de gaten moeten houden. Voor mensen zonder diabetes voegt het monitoren van je bloedsuiker weinig toe. Van der Jagt: „Je lichaam reguleert je bloedsuiker zelf goed binnen de gezonde waarden. Heb je geen diabetes? Dan zie je op zo’n meter enkel normale schommelingen waar je niets mee hoeft te doen. Je lichaam corrigeert ze zelf.”

Bovendien kan het meten je onnodig ongerust maken. „Al die informatie kan je het gevoel geven dat je er iets mee moet doen, terwijl dat niet nodig is. Ook kun je de gegevens niet altijd goed interpreteren als je geen medische achtergrond hebt en denk je misschien dat je iets moet veranderen, terwijl dat niet per se nodig is.”

Hoe houd je je bloedsuiker stabiel?

Volgens Van der Jagt kun je je bloedsuiker stabiliseren zonder dure meters aan te schaffen om te controleren wat er precies in je lijf gebeurt: „Gezond eten met een focus op voldoende vezels, regelmatig bewegen en goed slapen zijn belangrijker dan je bloedsuiker monitoren. Net zoals stoppen met roken en stress verminderen. Je lichaam vangt de schommelingen zelf op en de data op zo’n monitor zegt eigenlijk niet zoveel. Het is daarom maar de vraag of je echt iets aan de informatie hebt.”

Inchauspé tipt in haar boek ook het belang van proteïne (o.a. noten, eieren, vis en tofu) en gezonde vetten (o.a. avocado, olijfolie en ghee). Beide zorgen voor een stabiele bloedsuikerspiegel gedurende de dag en een verzadigd gevoel.

Een praktisch advies van Ichauspé Begin de dag met een hartig ontbijt, rijk aan eiwitten. Hoezo? Je lichaam is ‘s ochtends gevoeliger voor glucose. Een ontbijt dat vooral koolhydraten bevat (een smoothie, havermout met banaan, brood) zorgt dan juist voor een piek in je bloedsuiker, waardoor je lichaam ook de rest van de dag minder efficiënt met energie omgaat.

Glucose hacking: hype of zinvol?

De populariteit van glucose hacking hangt samen met een bredere interesse in gezondheid en wearables, denkt Van der Jagt. „Sommige mensen zijn meer bezig met preventie en willen meer grip hebben op onze gezondheid.” Net zoals smartwatches die je hartslag meten, passen glucosemeters ook in die trend.

Het is goed om bewust met je voeding bezig te zijn, maar je hebt geen glucosemeter nodig om gezond te leven als je geen diabetes hebt. „Als je je zorgen maakt of je risico loopt op diabetes type 2 of een voorfase daarvan, kun je de diabetes risicotest doen. Als daaruit blijkt dat je een verhoogd risico hebt, kun je contact opnemen met je huisarts om je bloedsuiker te laten meten”, zegt Van der Jagt.

In Nederland hebben 1,1 miljoen mensen diabetes type 2. Volgens schattingen zijn er dan nog 1,4 miljoen mensen met prediabetes, een voorstadium van diabetes type 2, zonder dat ze dat weten. Van der Jagt: „Prediabetes geeft geen duidelijke klachten, dus veel mensen weten niet dat ze het hebben, terwijl het al wel schade aan de organen kan toebrengen. Door gezonder te leven kun je dat vaak voorkomen of terugdraaien.”

