Lange relatie en seks? Goedele Liekens pleit voor ‘Bambiseks’, maar wat is dat?

Wellicht ken je het wel: je bent al lang samen, de verliefde vlinders veranderen in ‘houden van’-gevoelens en alles went natuurlijk. Soms kan een lange relatie wat ‘sleur’-achtige situaties met zich meebrengen, ook in bed. De Belgische sexpert Goedele Liekens heeft een advies voor seks in een lange relatie: „Bambiseks.” Maar wat is dat eigenlijk?

Seksuologe Goede Liekens weet wel raad met uitgedoofde vuurtjes tussen de lakens. Zo gaf ze voor verschillende televisieprogramma’s koppels al slaapkameradvies. En eerder deed zij nog een boekje open over de ‘ideale piemel’. In haar column voor het Belgische HLN deelde zij eerder haar advies voor seks in een lange relatie.

Seks in lange relatie

Liekens noemt het beestje in haar column maar gewoon bij de naam. „Hoe vertrouwder je met elkaar bent, hoe minder kriebels in het kruis.” Maar dat hoeft volgens de sexpert niet te betekenen dat je het bijltje erbij neer moet gooien. Je moet de boel alleen een beetje omgooien. „Geen konijnengedrag. Geen vastgeroest menuutje. Geen ‘Hèhè, dat was tof, slaap wel'”, schrijft de seksuologe. Maar bambiseks blijkt volgens haar de gouden remedie.

Het toverwoord voor bambiseks blijkt „vertraag” te zijn, volgens seksuologe. En daarvoor geeft ze drie handvatten om het eens te proberen.

Regels voor bambiseks, volgens Goedele Liekens

1. Schrap verwachtingen van buitenaf

Volgens de seksuoloog is het tijd om alle maatschappelijke verwachtingen rondom jouw seksleven los te laten. Minimaal twee keer in de week seks? Zeker een uur volhouden? Seks moet altijd stomend zijn? Allemaal illusies over hoe seks hoort te zijn. „Maar jongens, er moet juist niks”, aldus Liekens.

Daarbij pleit ze er ook voor om vaste bedrituelen los te laten. „Voor mannen: het vastgeroeste menuutje van clitoris, vagina, orgasme. Heren, presteren is ook maar een concept. Laat maar los.” Volgens Liekens is het in een lange relatie tijd voor „kwetsbaarheid, imperfectie en sukkelseks”.

2. Aandachtig genieten (wat moeilijk is voor veel mensen)

Daarna benadrukt de seksuologe dat er meer aandacht mag zijn voor het totale aspect van seks, niet alleen de daad zelf. „Zelfs elkaar lang in de ogen kijken vinden veel mensen moeilijk. Schiet gerust in de lach, dat mag, maar léér het jezelf wel aan. Probeer eens bij elke blik, bij elke aanraking te blijven. Bij elke kus.”

Ook dwalen toch nog regelmatig tijdens een vrijpartij onze gedachten af, schrijft Liekens. Volgens haar is het raadzaam om storende gedachten even te parkeren. „Ga opnieuw voelen. Adem samen. Ga eens voor het hele lichaam liefhebben. Niet alleen de borsten en het geslacht. Focus op het mooie van elkaar.”

3. Go Slow

Tot slot legt de sexpert nadrukkelijk uit hoe waardevol vertragen kan zijn. Bij het voorspel, maar ook op het hoogtepunt. „Neem de tijd. Ga zo langzaam mogelijk. Bouw niet per se op naar de climax, maar wees ­relaxed en rustig met elkaar bezig.”

En mocht je denken dat bambiseks saai is? Volgens Liekens is het hetzelfde als een nieuw restaurant bezoeken. „Niets mis met je oude menu, maar bambiseks wordt gedekt aan een andere tafel. Smakelijk!”

