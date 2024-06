Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goedele Liekens tipt standje dat kans op orgasme vrouw vergroot: ‘Gebruikelijke in- en uitpompen doen we níet’

De Belgische seksuoloog Goedele Liekens vertelt regelmatig over het wel en wee omtrent seksualiteit. En omdat veel vrouwen moeite hebben met klaarkomen door penetratie, deelt zij een standje dat de kans op een orgasme bij de vrouw vergroot.

Liekens is wellicht één van de bekendste seksuologen van België en Nederland. Ze schuift bij menig talkshow aan en deelt altijd haar eerlijke kijk op seksualiteit. Zo vertelde ze bij De Oranjezomer over sekstrend het ‘knietje’ in bed. En waarschuwde ze bij Vandaag Inside voor het populaire seksspeeltje de Satisfyer.

Orgasme door penetratie vrouwen

In haar vaste column voor het Belgische HLN schrijft de seksuoloog ook over allerlei sekskwesties. Ze kaart aan dat veel vrouwen moeite kunnen hebben met klaarkomen door penetratie. En besteedt daarom aandacht aan een standje dat vrouwen daarbij helpt.

„Elk zichzelf respecterende sekscolumnist moet het af en toe eens over CAT (coital alignment technique, red.) hebben, zeker als ze Goedele heet”, schrijft de seksuoloog. Volgens Liekens is bekend dat minder dan de helft van de vrouwen een orgasme krijgt door penetratie. „Alles hangt af van het voor-, nee, het clitspel.”

Goedele Liekens deelt standje dat klaarkomen vrouw bevordert

De CAT is volgens Liekens een variant op de missionarispositie. Alleen dan met meer stimulatie van de clitoris. Gaat er bij ‘missionaris’ geen belletje bij je rinkelen? Dit is het standje waarbij de vrouw op haar rug ligt en de man bovenop en steunt op zijn voorarmen en dijen. „En dan schuift hij, terwijl hij in haar zit, zo ver mogelijk naar boven, tot zijn schouders aan je nek komen en de penis in plaats van naar ‘boven’ naar ‘beneden’ wijst. De basis of stam van de penis ligt nu bovenaan de vagina-ingang en stimuleert zo de clitoris en het voorste deel van de vaginawand.”

Bij de CAT, zo benadrukt Liekens, wordt er niet ‘in- en uitgepompt’. Bij de CAT wordt er geschommeld op een gezamenlijk ritme. „Traag en rustig, naar boven en beneden. De heupen blijven altijd met elkaar in contact. Dat is het grote verschil met pompen. Alsof jullie genitale streken aan elkaar plakken. Een soort intens verstrengelde slow. Je zou het bijna schaamstreekvrijen kunnen noemen. Ja, hij mag diep gaan, maar het is de schacht die heen en weer wrijft en heel het gebied van schaamlippen en clitoris meepakt.”

Vrouwen moeten ook moeite doen

De vrouw moet haar benen volgens Liekens niet te ver spreiden. „Het is genoeg om hem tussen je knieën te laten, zodat je maximale wrijving krijgt. Een kussentje onder de heupen kan helpen zodat je bekken kantelt en hij makkelijker de inwendige uitlopers van de clitoris stimuleert.” De seksuoloog moedigt aan om het glibberig en vies te maken, eventueel met glijmiddel. „Je weet dat goede seks is vies, hè. En doe gerust als vrouw ook wat moeite: kantel je heupen, draai en keer, ga op zoek naar dat lekkerste plekje!”

