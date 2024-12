Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vind je iemand leuk die geen aanstalten maakt richting relatie? Misschien word je ‘gebencht’ en zo ga je daarmee om

Het kan zijn dat je iemand hebt ontmoet en tijd samen doorbrengt, maar tegelijkertijd wordt gebencht. Op social media klinkt de term benching vaker. Maar wat is dat precies? En hoe ga je met benching om? Een psycholoog legt het uit.

Als het over de datingmarkt en relaties gaat, zijn er vast termen en theorieën die jij nog niet kent. En eigenlijk ben je over dit thema nooit uitgeleerd. Weet jij bijvoorbeeld wat tolyamoreus is? Ken je de 777-regel? Wat emofiel zijn betekent? Of wat saldo– en bambiseks inhoudt?

Wat is benching?

Het wetenschappelijke Quest haalt nog zo’n fenomeen aan uit de datingwereld, waar wij in eerste instantie ook niet precies van wisten wat het was. Op social media klinkt namelijk tegenwoordig ook het woord benching. Maar wat is dat?

Jij bent of kent vast en zeker iemand die ooit gebencht werd. Het gaat namelijk om van die scharrels, kwarrels, ‘friends with benefits‘ of datende personen, die niet een officiële stap richting een relatie willen zetten. Vaak omdat één van de twee eigenlijk de ander op de reservebank plaatst. Vandaar de naam benching.

Back up-plan

Iemand die jou bencht, brengt wel tijd met je door, maar er kan tegelijkertijd ook een ander in het spel zijn. Iemand die hij of zij eigenlijk leuker vindt. Je dient in dat geval als een ‘back up’-plan. ‘Jij bent ook leuk’, klinkt wellicht. Maar je voldoet toch niet helemaal aan het plaatje.

Ook afspraakjes die kort van tevoren worden afgezegd, horen bij benching. Daaruit blijkt dat je niet de prioriteit bent. En zo schipper je een beetje tussen wel en niet samen zijn en dat kan behoorlijk verwarrend en frustrerend zijn.

Psycholoog verklaart benchen

Maar voordat je jezelf in een slachtoffer-positie plaatst, benadrukt psycholoog en relatie-onderzoeker Esther Kluwer tegen Quest dat er altijd twee personen zijn die dit patroon in stand houden.

Vaak reageert de omgeving van degene die gebencht wordt, verbaasd op het feit dat iemand dit toelaat. ‘Kap er gewoon mee’, kan tegen je gezegd zijn. „Maar de vraag moet eigenlijk zijn: wat vindt deze persoon er zelf van dat hij op de bank zit? Daar kun je diegene wel over bevragen”, aldus Kluwer.

Volgens de psycholoog kunnen er verschillende redenen zijn waarom iemand genoegen neemt me de tweede (of derde of vierde) keus te zijn. Zo kan het zijn dat je geen relatie durft aan te gaan en de reservebank een veilige optie is. Of je vreest om alleen achter te blijven en iets is immers meer dan niets. Voor degenen die iemand op de bank deponeren, kan bindingsangst een reden zijn. Maar er zijn ook mensen die zulke hoge eisen stellen, dat ze nooit vinden wat ze zoeken. Terwijl zij doorzoeken naar de perfecte partner, zetten ze jou op de reservebank.

Alleen maar langer op de reservebank zitten

Kluwer benadrukt dat je bij jezelf te rade moet gaan, waarom je op die reservebank blijft zitten. „De een trekt nu eenmaal sneller een grens dan de ander. Maar dat je iets moeilijk vindt, betekent niet dat je niet kan nadenken over jouw eigen rol in de situatie.”

Wil jij graag wél een relatie met iemand of samen iets opbouwen, maar wijst de ander dat steeds af? Dan zul je toch in gesprek moeten. „Dat kan een heel hard gesprek zijn. Niemand vindt het leuk om afgewezen te worden. We willen geliefd worden en dat die gevoelens wederzijds zijn. Het is daarom verleidelijk om het gesprek uit te stellen, maar dan blijf je alleen maar langer op de bank zitten”, sluit de psycholoog af.

