Mama gaat op date: ‘De oppas lag in mijn huis met een jongen te vozelen’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Monique (29), die spijt heeft van de oppas.

„Als alleenstaande moeder blijkt oppas regelen voor mijn zoon Vic (3) vaak een hele uitdaging: mijn ouders wonen in het noorden van het land, mijn broer is om de haverklap op reis, mijn vriendinnen balanceren in de weekenden nog tussen het nachtleven en volwassen verplichtingen en zo’n oppasservice? Dat vind ik maar niks. Lange tijd hield ik daardoor ook de boot af als mijn vriendin voor de zoveelste keer opperde om een datingprofiel voor me aan te maken. Ze vond het na drie jaar wel tijd voor een nieuwe man in mijn leven – ikzelf ook – en deed er alles aan om mij uit die moedersleur te halen.

Ervaring

Uiteindelijk trok ze me over de streep toen ze zelf met een oplossing kwam: een 18-jarige oppas die volgens haar betrouwbaar en ervaren was. Ze was een dochter van een familievriend en had ook al eens op haar kind gepast. Toen ik een paar weken later een leuke match had via de datingapp, besloot ik het erop te wagen.

De oppas maakte een goede eerste indruk. Ze kwam netjes over, had ervaring met kinderen en stelde me gerust toen ik uitlegde hoe belangrijk het was dat Vic op tijd naar bed zou gaan. Ik moest een drempel over, maar voelde me ontspannen genoeg om even alleen aan mezelf te denken.

Buurvrouw

De avond begon veelbelovend. Mijn date bleek charmant, grappig en precies wat ik nodig had om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Tot ik halverwege het hoofdgerecht een appje kreeg van mijn iets te nieuwsgierige buurvrouw – wat me nu dus wel goed uitkwam. ‘Weet je dat er en jongen bij jou thuis is?’

Mijn maag draaide zich om. Wie? Wat? Hoezo? Ik verontschuldigde me bij mijn date, betaalde snel de rekening en reed met kloppend hart naar huis. Toen ik de woonkamer binnenliep, schrok ik me wezenloos: de oppas lag op de bank in haar ondergoed. Een jongen lag, godzijdank met zijn kleding nog aan, op haar. Allebei rood van schaamte en duidelijk betrapt. Gelukkig lag Vic rustig te slapen, maar ik was woedend.

Laatste keer

‘Wat denken jullie dat jullie aan het doen zijn?’, vroeg ik, terwijl ik mijn best deed om rustig te blijven. De oppas stamelde een slap excuus over ‘gezelligheid’, maar ik wilde niets horen. Ik stuurde de jongen meteen weg en zei tegen de oppas dat dit haar laatste keer was. Toen het huis weer stil was, belde ik mijn vriendin, die ook stomverbaasd was en zich intens schuldig voelde.

Natuurlijk was dat niet nodig, maar sindsdien ben ik wel nóg voorzichtiger met het regelen van oppas. En mijn date? Daar heb ik nog een paar weken contact mee gehad, maar dat is uiteindelijk niets geworden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

