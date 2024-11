Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heeft No Nut November nut voor je gezondheid? Deze sekstherapeut legt het uit

Een maand lang niet masturberen: veel mensen doen het in het kader van No Nut November. Relatie- en sekstherapeut Jeremy Heshof is er geen voorstander van, vertelt hij aan Metro.

Niet masturberen in november is een uitdaging waar vooral mannen aan meedoen. Ze hebben het dus druk (of juist niet?), want ze moeten hun snor laten staan in het kader van Movember en mogen niet masturberen omdat het No Nut November is.

Mannen willen discipline testen

Die laatste uitdaging kun je volgens Heshof gerust overslaan. „De naam zegt het al: het heeft geen nut. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat het werkt.” De voornaamste reden dat mannen het doen: ze willen kijken of ze de discipline hebben en zijn benieuwd wat het met hun lichaam doet.

„Masturberen moet niet samengaan met een challenge, wat hier wel gebeurt. Dan zit er een prestatie achter en dat moet je niet willen. Seks moet ontspannen en leuk zijn.” Iets inhouden, dus niet klaarkomen in dit geval, is nergens voor nodig, meent de sekstherapeut.

Uit de jaarlijkse Nationale Seks-enquête van EasyToys blijkt dat 15 procent van de Nederlandse mannen dagelijks een hoogtepunt bereikt. En dat terwijl slechts drie procent van de vrouwen dagelijks een orgasme ervaart.

Niet masturberen heeft geen gezondheidsvoordelen

Een maand lang niet klaarkomen heeft geen gezondheidsvoordelen, blijkt uit verschillende onderzoeken. Het doet niks met je testosteronniveau en ook wordt je zaad er niet beter van. Maar het is ook niet ongezond om mee te doen aan de challenge. „Als je een tijdje niet wil klaarkomen omdat je bijvoorbeeld een sporter bent, ga dat dan gewoon doen. Maar het is niet per definitie gezond”, benadrukt Heshof.

Sommige jongeren hebben het gevoel dat ze te vaak masturberen. Heshof legt uit dat er niks mis mee is om het één of twee keer per dag te doen. „Dat kan prima. Er zijn onderzoeken die zeggen dat regelmatig klaarkomen de kans op prostaatkanker kan verminderen.”

‘Jongeren moeten zich juist seksueel ontwikkelen’

Volgens Heshof is het voor jongeren, die het vaakst mee doen aan No Nut November, belangrijk om juist te masturberen. „Masturberen is zo belangrijk, zeker voor jongeren. Het is het begin van de seksuele ontwikkeling. Je komt erachter wat je fijn vindt en je leert je lichaam kennen.”

Jongens beginnen gemiddeld met masturberen als ze 11 of 12 jaar oud zijn en doen het dan een of twee keer per dag. Meisjes beginnen gemiddeld als ze 14 of 15 jaar zijn en doen het dan maar een of twee keer per week, blijkt uit cijfers van jeugdzorg.

Masturberen op porno wordt niet altijd aangeraden, schreef Metro eerder al.

Wat zijn ‘blue balls’?

Dan zijn er nog de gevreesde ‘blue balls’ die een man zou krijgen wanneer hij niet klaarkomt. Hoe dat zit: bij een erectie gaat er een hoop bloed naar de penis en het scrotum. Als je dan niet klaarkomt, kan er een lichte druk op je ballen komen, wat voor wat pijn kan zorgen. Het gebeurt overigens niet vaak dat de ballen van de man dan ook echt blauw worden.

Wil je af van die ‘blue balls’? Dan gaat No Nut November je echt niet helpen, legt Heshof uit. „Het is onzin dat een tijd niet klaarkomen helpt tegen blauwe ballen.” Er zijn maar twee manieren om het te verhelpen: klaarkomen of ontspannen, dan trekt het vanzelf weg.

