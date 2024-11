Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blokker is failliet, winkels blijven nog heel even open: hoe moet het nu met je Douwe Egberts-punten?

Blokker is failliet verklaard door de rechter. Dat heeft de winkelketen vanmorgen bekendgemaakt. Wanneer gaan de winkels dicht? En online bestellen dan? En voor heel veel mensen een vraag, naast dit slechte nieuws voor alle Blokker-medewerkers: wat moet je nu met die berg Douwe Egberts-punten in je la?

Het antwoord op de eerste vraag: de winkels met huishoud-artikelen blijven voorlopig tot het eind van het jaar open. Wat dat ‘voorlopig’ inhoudt, is nog onduidelijk, maar heeft volgens curatoren te maken met de mogelijke verkoop van (een deel van) Blokker. Bestellen via de webwinkel is niet meer mogelijk. Op de website van Blokker staat te lezen: ‘Je kunt op de website ons assortiment zien en in welke winkel het product op voorraad is.’

Kenmerkende zaken van Blokker straks verdwenen

Begin deze maand vroeg Blokker al uitstel van betaling aan. Dat gebeurde na zware tijden in die zo kenmerkende zaken in onze winkelstraten. Zes jaar geleden schreef Metro al: ‘Een toekomst voor de nieuwe Blokker, het kan‘. Die toekomst duurde met hangen en wurgen dus niet al te lang.

Begin november meldde Blokker dat „onvoorziene tegenvallers ambitieuze plannen hadden vertraagd”. Op dat moment was er sprake van „acute geldnood”. Het bedrijf stelde nog hoopvol dat er ‘op korte termijn geen gevolgen voor de winkels zouden zijn’. „Die blijven open.” Op die uitspraken moet Blokker nu definitief terugkomen.

Hartverwarmende oproepen van klanten uit het land om het bedrijf er bovenop te helpen, zetten ook geen zoden aan de dijk.



Blokker heeft 3500 medewerkers

Blokker heeft in Nederland een netwerk van bijna 400 winkels inclusief 45 franchise filialen. Bovendien is (was) er een webshop met een assortiment van meer dan 500.000 artikelen. Ruim 3500 werknemers verdienen bij het bedrijf hun brood. Blokker is al 128 jaar de specialist in Nederland op het gebied van huishouden met producten en diensten die daarbij horen. Het hoofdkantoor van Blokker is gevestigd in Amsterdam.

De lange geschiedenis begon in Hoorn. Dichtbij deze stad ligt Blokker, waar The Beatles ooit optraden, maar die plaatsnaam heeft toevallig niets met de naam van de winkels te maken. Nee, het was Jacob Blokker die samen met zijn echtgenote Saapke Kuiper aan het Breed in het centrum van Hoorn De Goedkope IJzer en Houtwinkel begon. Dat zaakje groeide uit tot wat Blokker anno 2024 is, maar ter ziele gaat.

Hoe gaat het nu met de Douwe Egberts-punten?

Veel Nederlanders, naar schatting 4,5 miljoen, sparen Douwe Egberts-punten van de beroemde koffiepakken. Sinds jaar en dag kun je die punten bij Blokker inruilen voor een product. Ook dat is straks verleden tijd. De keten gaf bij de faillissementsdreiging aan dat de waardepunten vanaf 8 november weer ingeleverd konden worden. Dat blijft dus nog even zo.

Het spaarsysteem van Douwe Egberts bestaat al ongeveer een eeuw. Tegenover persbureau ANP verklaarde het koffiemerk het spaarprogramma voor klanten sowieso door te zetten, ook als de samenwerking met Blokker stopt. In dat geval gaat de koffieproducent op zoek naar een nieuwe partner, liet een woordvoerder weten. Op het nieuws wie dat is, daar moeten mensen die straks nog punten in de la hebben liggen, nog even wachten.

