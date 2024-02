Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Masturberen op pornofilmpjes? Dit is waarom je dat beter niet meer kunt doen

Masturberen terwijl je naar een pornofilm kijkt, sommige mensen hebben er een handje van. Op eigen fantasie masturberen? Nee, liever zoeken zij in een paar klikken een seksvideo op, voor wat sexy me-time. Toch kun je daar beter maar mee oppassen, zegt seksuoloog Eveline Stallaart.

Al langer klinkt de discussie over wat pornografie met ons doet. Want is porno simpelweg onderdeel van onze seksualiteit of is het schadelijker voor ons brein dan we denken? Vorig jaar probeerde Metro daar in dit artikel al antwoord op te geven.

Maar dat pornokijken en tegelijkertijd masturberen ook voor erectieproblemen kan zorgen? Ja, dat komt volgens seksuoloog en psycholoog Eveline Stallaart wel degelijk voor, zegt ze in gesprek met het AD.

Tegen de krant geeft ze verschillende tips over seks, die ze ook in haar nieuwe boek Even tussen ons beschrijft. Hoe zorg je ervoor dat je weer meer zin krijgt in seks, hoe zorg je ervoor dat het weer spannend wordt in bed? Het is een greep uit de situaties waar ze in haar boek over schrijft. En ook andere seksuele problemen, zoals erectiestoornissen bij mannen, komen daarin voorbij.

Onderdeel van een erectieprobleem kan het kijken naar porno zijn, terwijl je masturbeert, zegt ze. „Masturberen tijdens porno kan zorgen voor erectieproblemen: porno zorgt voor een grote dosis dopamine, maar dit kan niet op tegen de dopamine die vrijkomt bij seks met je partner”, zegt de seksuoloog, bekend van tv-programma Married at First Sight, tegen het AD.

‘Masturbeer niet meer bij porno, maar met eigen fantasie’

Mannen hebben volgens haar vaker te maken met erectieproblemen. „Meestal omdat het een keer niet is gelukt om een erectie te krijgen. Daardoor ontstaat druk om te presteren, evenals de angst om te falen, waardoor je in een vicieuze cirkel belandt.”

Het hormoon cortisol dat vrijkomt bij stress, blokkeert juist het hormoon dat voor zin in seks zorgt, zegt ze. „Houd stress daarom buiten de deur, probeer meer in het moment te leven en dingen te doen waardoor je ontspant. Onthoud dat het bij seks gaat om genot en plezier, niet over falen en presteren.”

Het helpt natuurlijk ook niet als je door porno een verkeerd beeld van seks krijgt, waardoor je wellicht nog meer druk voelt. Daarom laten sommige onderzoeken al langer zien dat er een relatie is tussen porno en erectieproblemen, al is dat nog niet onomstotelijk bewezen.

Desondanks is het het advies van de seksuoloog aan mannen die kampen met erectieproblemen: ,„Om niet meer te masturberen bij porno, maar met hun eigen fantasie.’’

