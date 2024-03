Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Seks met je ex? Menselijk, maar het heeft ook een nadeel

Seks met je ex, het is een menselijke keuze. Dat vindt ook psycholoog Cortney Warren. Maar naast lust, doet ons lichaam en brein bij ex-partners ook iets extra’s. En dat werkt niet altijd voordelig als je in een relatiebreuk zit.

Uit elkaar gaan is nooit leuk. Mocht je een gebroken hart hebben, dan kunnen deze drie dingen wellicht helpen om daar sneller overheen te komen. Zo’n relatiebreuk kan ook wat verwarrend zijn voor onze seksuele verlangens. Een hoop mensen hebben namelijk seks met een ex-partner, blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek, aldus psycholoog en adjunct-hoogleraar psychiatrie Cortney Warren tegenover het Amerikaanse Psychology Today.

Onderzoek naar ex-partners en seks

Maar hoewel uit dat onderzoek onder 792 volwassenen en jongvolwassenen bleek dat meer dan helft seks met een ex had na een relatiebreuk, heeft dat ook een nadeel, volgens Warren. Het maakt het namelijk niet makkelijk om verder te gaan.

Seksueel contact is een belangrijk onderdeel van relatietevredenheid. Ook dat blijkt uit onderzoek, onder 1911 koppels. Seksuele activiteit en regelmatige seks worden geassocieerd met betere mentale gezondheid onder volwassenen.

Psycholoog legt nadeel van ‘seks met je ex’ uit

Seksuele aanraking en orgasmes zijn volgens Warren belangrijk voor de romantische connectie. Het voelt goed en het zorgt ervoor dat we gelukshormonen aanmaken, waaronder oxytocine. Dat is het stofje waardoor we ons verbonden voelen met een partner. Het verhoogt de endorfines en biedt gezondheidsvoordelen. Die endorfines verminderen bijvoorbeeld stress en verbetert de stemming. Deze intieme en kwetsbare ervaring, kan de band met de partner bevorderen.

Kortom: seksueel contact beïnvloedt ons lichamelijk en emotioneel. En het kan er volgens de psycholoog voor zorgen dat je dus verbonden blijft met een ex, door de seksuele connectie. Ze verwijst opnieuw naar het eerste onderzoek. Daaruit bleek namelijk dat ex-partners die seks bleven hebben, grotere kans hadden op relatieconflicten, meer dan degenen die geen seks met hun ex hadden.

Moeilijk om los te laten

Het seksuele stuk voortzetten met een ex-partner, kan ervoor zorgen dat je gehecht blijft aan hem of haar, waardoor de emotionele band en intimiteit wordt aangewakkerd. En daardoor wordt het moeilijk om verder te gaan.

Ook Warren benadrukt nogmaals dat het menselijk is om een seksuele band met een ex te onderhouden. Maar mocht je een nieuw leven willen beginnen, zonder deze ex? Dan maakt seks met hem of haar het loslaten niet makkelijker.

