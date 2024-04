Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Antwoord op orgasme-vragen? ‘Vallei-orgasme, edging, P-spot en A-spot’

De Belgische seksuoloog Chloë De Bie en uroloog François Hervé schreven het boek Hoogtepunt. En daarin leggen zij het een en ander uit over een van de extatische zaken in het leven: Het orgasme. Het vallei-orgasme? Edging? Waarom orgasmes niet altijd lukken? G-spot, P-spot, A-spot? En de verschillende reacties na afloop door man en vrouw? De kenners geven antwoord.

Dat orgasme, dat ervoor zorgt dat wij mensen ons in ‘hogere sferen’ begeven, wat gebeurt er nu eigenlijk in ons lichaam? Wist je overigens dat het te horen is als je een orgasme faket? Uroloog Hervé vertelt tegen het Belgisch HLN dat ons zenuwstelsel door de opwinding voor allerlei reacties zorgt. „Je spieren en bekkenbodemspieren trekken samen en er komt een cocktail aan hormonen vrij.” Dat laatste zorgt voor het gelukzalige gevoel dat we na afloop kunnen ervaren.

Seksuoloog en uroloog over het orgasme

Ooit gehoord van een vallei-orgasme? Oftewel een orgasme dat 20 minuten kan duren? „Mensen die bezig zijn met tantra zeggen dat ze zo’n orgasme kunnen bereiken door elkaars lichaam langzaam te strelen”, legt De Bie uit. Ook vertelt zij over edging. Oftewel een techniek waar je steeds tegen het randje van een orgasme zit, maar niet klaarkomt. „Door die opbouw kun je een intens orgasme krijgen dat 20 minuten kan blijven nazinderen.” Al legt de seksuoloog ook uit dat daar geen wetenschappelijke bewijs voor is.

Zoals ook seksuoloog Elise van Alderen eerder aankaartten, hebben vrouwen evenveel zin en raken ze net zo snel opgewonden als mannen. Het geslachtsorgaan is alleen anders. Wat betreft de orgasmekloof moeten vrouwen volgens De Bie daar meer hun plek in opeisen. „Als vrouw moet je je eigen lichaam beter leren kennen. Je moet masturberen om te ontdekken wat je lekker vindt. En je moet seksueel durven zijn. Je mag eisen: focus eerst even op mij, gun me een orgasme en dan kom jij aan de beurt.”

Niet klaarkomen?

Overigens associeren we een erectie met de penis en dus de man. Maar bij vrouwen gebeurt bij opwinding eigenlijk precies hetzelfde. „Het bloed stroom sneller en de clitoris zwelt op.” En daar is inmiddels de naam phalline aangegeven. Maar volgens Hervé is het principe hetzelfde als een erectie.

Mocht het jou niet lukken om een orgasme te krijgen, dan kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Hervé legt uit dat er medische oorzaken kunnen zijn. Zoals Multiple Sclerose (MS), parkinson, dementie of diabetes. Voor die mensen is het krijgen van een orgasme moeilijker.

De Bie vertelt dat vaak psychologische redenen meespelen als mensen geen orgasme krijgen. Te veel druk, focus op het klaarkomen en overdenken, werken daarin niet mee. Maar ook onveiligheid, depressie of stress doen onze orgasmes niet ten goeden.

Kans op vrouwelijk orgasme vergroten

De seksuoloog legt uit hoe je de kans op vrouwelijke orgasmes vergroot. Zij tipt: streel het lichaam en ga op zoek naar erogene zones. Volgens De Bie kan de website OMG Yes (waar je wel voor moet betalen) inspiratie bieden. Daarop is te zien hoe vrouwen zichzelf bevredigen. „Het klinkt wat controversieel, maar door naar erotische masturbatiefilmpjes te kijken, kan je inspiratie opdoen of nieuwe technieken ontdekken.”

En wil je je orgasmes wat extra’s geven? Dan pleit De Bie voor het spelen met zintuigen. „Een blinddoek, audioporno of ijsblokjes kunnen de hele ervaring nog intenser maken.”

G-spot, P-spot-, A-spot

En wat betreft G-spot en andere ‘spots’? Hoe zit dat? „In de vagina zitten ook genotreceptoren. De G-spot is de bekendste. Het is een sponsachtige verdikking op drie à vijf centimeter in de vagina. Die plek kan je stimuleren door je vingers in te brengen en een ‘kom hier’-beweging te maken. Sorry mannen, maar met een penis lukt dat niet. Veel minder bekend zijn de A-spot en de P-spot: die liggen nog dieper, dicht bij de baarmoederhals, en kan je stimuleren met bepaalde speeltjes”, legt De Bie uit.

Mannen en vrouwen

Overigens reageren mannen en vrouwen anders nadat zij een orgasme ervaren. Vrouwen maken volgens de uroloog meer oxytocie aan. Een stofje waardoor ze willen knuffelen en nagenieten. Bij mannen piekt de melatonine-aanmaak. „Dat verklaart waarom zo veel mannen slaperig zijn na de seks.”

Volgens De Bie is het daarom niet verkeerd om als man zijnde eerst aandacht te geven aan het vrouwelijk orgasme. „Op dat vlak is de vrouw superieur, want zij kan na haar hoogtepunt nog verdergaan en meermaals tot een orgasme komen. Mannen hebben een langere hersteltijd nodig.”

Reacties