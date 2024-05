Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Smullen om eerste halve finale Eurovisie Songfestival: deze landen zijn door en dit vond men ervan

Het grootste liedjesfestijn van Europa is weer begonnen en dat was als vanouds smullen geblazen. Gisteravond mochten de eerste landen uitvechten wie er een plekje in de finale van het Eurovisie Songfestival verdient.

De overige tien finaletickets worden morgen tijdens de tweede halve finale, waarin zestien landen uitkomen, verdeeld. Daarin komt ook ‘onze’ Joost Klein in actie, hij treedt als zestiende en laatste op.

Deze landen zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival

Kroatië en Oekraïne, die worden gezien als grote concurrenten van Joost Klein, hebben het zoals verwacht tot de finale geschopt. Dit geldt ook voor Ierland. Daarnaast kregen Servië, Portugal, Slovenië, Litouwen, Finland, Cyprus en Luxemburg genoeg stemmen van het publiek.

Dat is extra knap van Luxemburg, want het land deed voor het eerst na 31 jaar weer mee. Zangeres TALI kreeg als laatste te horen dat ze door is naar de finale. Het groothertogdom was in de eerste jaren van het songfestival altijd van de partij en won zelfs vijf keer. Na 1993 hield Luxemburg het echter voor gezien omdat deelname te kostbaar werd voor het kleine land.

Met Cyprus en Finland kent de finale direct al een Nederlands tintje. Het lied Liar van de Cypriotische inzending Silia Kapsis werd mede geschreven door de Nederlandse songwriter Elke Tiel en bij de Finnen danst voor het tweede jaar op rij de Brabander Jesse Wijnans mee.

Palestijns sjaaltje tijdens openingsact

De Zweedse zanger Eric Saade heeft tijdens de openingsact zijn steun betuigd aan Gaza. Tijdens zijn optreden droeg hij een Palestijns sjaaltje om zijn pols. Het tonen van Palestijnse vlaggen is dit jaar verboden tijdens het songfestival.

Organisator European Broadcasting Union (EBU) vindt het jammer dat Saade de regels heeft overtreden. „Het songfestival is een liveprogramma”, laat de organisatie weten aan Zweedse media. „Iedereen die optreedt is zich bewust van de regels en we betreuren het dat Eric Saade hiervoor heeft gekozen.” De zanger lijkt hierop te reageren via Instagram: „Herinnering: het is alleen maar liefde. We zijn verenigd door muziek.”

Gisteravond maakte Jacqueline Govaert, die van Krezip, haar debuut als stem tijdens de halve finale. Ze volgt Jan Smit op, die vorig jaar liet weet dat hij stopt als commentator. Cornald Maas heeft zijn voormalige songfestivalbuddy aan het begin van de eerste halve finale bedankt voor „al die mooie jaren”. „En als je kijkt, en ik wéét dat je kijkt, geniet.” Smit stelde eerder dat hij Govaert een „fantastische keuze” vindt.

Govaert was bepaald niet bang om te zeggen wat ze vond, over IJsland bijvoorbeeld: „Alsof je tante op een karaoke-feestje staat te zingen.” Kijkers moesten nog wel even wennen aan de nieuwe stem. „Als je Jacqueline Govaert hoort verlang je gelijk terug naar Jan Smit. Dat wil heel wat zeggen”, klinkt op X. Ook de chemie tussen haar en Maas ontbreekt volgens sommigen. „Cornald en Jacqueline hebben echt géén chemie samen. De één geestig, de ander verzuurd. Jammer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#songfestival Jacqueline Govaert ook te boeken voor begrafenissen? Damn wat saai…. — Elon Europe (@AbasicFran) May 7, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jacqueline in haar rol als commentator: wat kan ze goed zingen die meid zou Chantal gezegd hebben. #songfestival — Claudia (@Claudia78650721) May 7, 2024

Reacties op acts

Er was, zoals toch wel hoort bij het Eurovisie Songfestival, meer dan genoeg te beleven voor de kijker. „Samenvatting van de avond tot nu toe: brand, brandalarm, horror, niet geschikt voor kinderen, aantal optredens die we alweer zijn vergeten, nachtmerries, behekste televisies in heel Europa”, schrijft iemand op X.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meerdere mensen viel op dat de outfit van de Poolse zangeres verdomd veel weg heeft van die van Klein:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar de act die veruit het de meeste tongen losmaakte, was ‘heks’ Bambie Thug (Ierland).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Finale zaterdag

Aan de finale doen zaterdag in totaal 26 landen mee. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Verenigd Koninkrijk, de zogenoemde ‘big five’, zijn samen met de regerend kampioen Zweden al verzekerd van een finaleplaats. Voor het eerst laten zij dit jaar ook hun inzending al horen tijdens de halve finales.

Vorige Volgende

Reacties