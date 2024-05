Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vijf oefeningen voor een beter seksleven

Fit zijn of sporten heeft nu eenmaal een gunstig effect op ons seksleven. Maar sommige specifieke oefeningen doen net even iets extra’s, waardoor je nog meer plezier kunt beleven tussen de lakens.

Jawel, je kunt trainen voor seks. Kende jij overigens al de sesktermen shallowing, edging en een vallei-orgasme? Volgens Debby Herbenick, van het Amerikaanse Center for Sexual Health Promotion, kan lichaamsbeweging onder meer helpen bij erectiestoornissen, pijn bij penetratie, een laag libido en andere problemen, vertelt ze tegen The New York Times.

1. Cardio (met hoge intensiteit)

De cardiovasculaire gezondheid heeft een directe invloed op jouw seksuele gezondheid. Niet alleen omdat seks actief en soms acrobatisch kan zijn, maar het cardiovasculaire systeem drijft twee lichaamssystemen aan die belangrijk zijn voor seks. Namelijk: erecties en vaginale smering. Zonder een goede bloedsomloop is het moeilijker om een erectie te behouden of vochtig te blijven.

Personal trainer Darlene Marshall, die cliënten helpt te trainen voor betere seks, moedigt aan om te beginnen met een matige basis cardiotraining. Kun je ongeveer 20 minuten lopen of joggen? Voeg dan intervalmomenten van intensiteit toe. Een sprintje tijdens het hardlopen of fietsen? Of een stevige heuvel, trap of berg opklimmen, zijn allemaal goede intervaltraining. Bedoeld zodat je hart- en vaatsysteem niet overbelast raakt bij de intensiteit van seks.

2. Kegeloefeningen

De gezondheid van je bekkenbodem kan het verschil maken tussen een bevredigende seksuele ervaring en een matige of zelfs pijnlijke ervaring, legt bekkenbodemspecialist Janelle Howell uit. „Wanneer je bekkenbodemspieren zwak of strak zijn, kan het zijn dat je een minder krachtig orgasme ervaart. Strakke bekkenbodemspieren kunnen penetrerende seks ook pijnlijk maken.”

Door kegel-oefeningen te doen, oftewel het aanspannen en loslaten van het gebied rond je anus en geslachtsdeel, train je de bekkenbodemspieren.

Ga je deze oefeningen proberen? Dan is het belangrijk om aan te spannen, maar ook goed te ontspannen. Howell omschrijft het als een lift die omhoog komt en weer helemaal naar beneden gaat. Ze adviseert de mannen: „Houd de bekkembodemspieren drie seconden vast en ontspan drie seconden.”

3. Lenige heupen

Door het vele zitten in ons dagelijkse leven, kunnen onze heupen stroef en stram worden. Tijdens de seks kun je dan bekken- of rugpijn ervaren. Het verbeteren van je heupmobiliteit zorgt ervoor dat je hele onderlichaam vloeiender en comfortabeler beweegt.

Marshall tipt om eerst met de bilspieren over een tennisbal te rollen, om zo vernauwde gebieden los te maken. Dat kan zittend of tegen een muur. Vervolgens masseer je met de bal ook de heupen en hamstrings.

Daarna is het tijd om je heupen, heupgewrichten, bilspieren, rugspieren en hamstring te stretchen. Ze tipt de ‘figure four’, ’90/90′, ‘cat-coy’ en ‘happy baby’-stretch-oefeningen (zoek maar even op). In ieder geval stretch-oefeningen die je knieën naar je borst brengen, aldus Howell.

Vervolgens mobiliseren diepe squats en glutebridges de heupen en bouwen ze kracht op. Wil je de intensiteit verhogen? Dan kun je squats met gewichten, legpresses of kettlebell-swings doen. Daarmee train je ook je bilspieren en hamstrings extra. „Ik ben dol op kettlebell-swings voor seksuele training,” aldus Marshall. Dit omdat ze „een ritmische beweging van flexie en extensie in de heupen” met zich meebrengen.

4. Train je core

Een sterke core, je buikspieren, is voor een hoop zaken gunstig, zo ook voor je seksleven. Howell raadt aan om dagelijks een plank te doen. Slechts door een paar seconden te planken, train je al je core.

5. Doe dagelijks vijf minuten yoga

Met yoga train je de heupen en core. Maar daarnaast draagt yoga ook bij aan langzame, diepe, middenrifademhaling, wat waardevol voor jouw seksleven is. Het helpt ons lichaam namelijk ontspannen. „Misschien merk je dat vaginale penetratie daardoor comfortabeler is. Misschien merk je dat erecties gemakkelijker komen. Stress is de vijand van erecties”, aldus Herbenick.

En heb je geen zin om yogalessen te volgen? Ademhalingsoefeningen zijn volgens Howell ook al waardevol. Door simpelweg even te liggen en diep in en uit naar je buik te ademen, kun je al ontspannen.

