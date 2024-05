Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze slaaproutine is een ‘doodvonnis’ voor je relatie

We herkennen het allemaal wel: je stapt in bed en voordat je gaat slapen, scroll je nog even op je telefoon. Oók als je je partner naast je hebt liggen. Het is voor veel mensen een routine, maar het is een routine die volgens sommigen ‘dodelijk’ kan zijn voor je relatie.

„Je verkleint in feite de kansen op intimiteit en genegenheid, of gewoon in het algemeen kansen met je partner.”

Parallel scrollen slecht voor je relatie

Het fenomeen staat ook wel bekend als ‘parallel scrollen’. Een gewoonte om stil op je telefoon te scrollen, terwijl je naast je partner ligt. Het kan een doodvonnis zijn voor je relatie, concluderen experts in the New York Post.

Volgens Tracy Ross, een koppel- en gezinstherapeut, verklein je met het scrollen de kans op intimiteit. Je bent namelijk allebei gefocust op je eigen ding, in plaats van op elkaar. En voor enige intimiteit moet er toch wel een focus op elkaar zijn. „Verbinding is van cruciaal belang voor een sterke relatie – en het moet regelmatig en zonder uitzondering gebeuren, wil een koppel kunnen gedijen.”

Tijd om samen te komen

Juist samen in bed liggen is een tijd om in contact met elkaar te komen. In de drukke wereld van nu, is er samen in bed vaak geen afleiding van buitenaf. Tenzij je een telefoon dus mee naar bed neemt, concludeert de therapeut. Aan de Amerikaanse krant vertelt ze hoe haar cliënten vaak klagen dat de andere persoon ‘constant op hun telefoon zit’ en ‘afgeleid’ lijkt te zijn. Hierdoor is het moeilijk om echt nog een connectie met iemand te maken, op fysiek of mentaal gebied.

„Hoewel de behoefte om aan het eind van de dag tot rust te komen volkomen begrijpelijk is, is het moeilijk te ontkennen welke schade dit aan een relatie kan toebrengen”, legt Ross uit.

Onrealistisch

Maar anno 2024 is het misschien wel onrealistisch dat koppels ’s avonds, of op welk moment dan ook, helemaal de stekker uit hun telefoon trekken. We leven immers in een digitale wereld, waar het gebruik van een telefoon genormaliseerd is. „Of je het nu leuk vindt of niet, onze telefoons zijn er om te blijven, en het is een ongewoon stel dat ze de hele nacht opbergt”, concludeerde psychotherapeut Aimee Hartstein al eerder.

„Het is een manier waarop mensen hun nieuws krijgen, met vrienden praten en vermaakt worden. Als een koppel gelukkig is in de relatie, is dat waarschijnlijk geen probleem.”

Reacties