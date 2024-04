Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij elkaar blijven voor de kinderen? Relatieonderzoeker legt uit waarom dat lang niet altijd een goed idee is

Soms botert het niet in een relatie of huwelijk. Maar als er kinderen in het spel zijn, is uit elkaar gaan of scheiden niet zo’n makkelijke beslissing. Niet gek dat sommigen ervoor kiezen om bij elkaar te blijven voor de kinderen. Maar dat is volgens deze relatieonderzoeker lang niet in alle gevallen de beste keuze.

Als we een relatie krijgen, trouwen en een gezin stichten, dan hopen we natuurlijk dat dat een lang en gelukkig leven wordt. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Wist je bijvoorbeeld dat de meeste mensen scheiden na 7 à 8 jaar? En volgens een topadvocaat is dit de nummer één reden dat koppels scheiden. Een hoop stellen beslissen toch om bij elkaar te blijven voor hun gezin of hun relatie pas te beëindigen als hun kroost de deur uit is. Niet gek dat voornamelijk het aantal ‘grijze scheidingen’ toeneemt.

Relatieonderzoeker onderzocht kinderen uit ongelukkige huwelijken

Communicatiewetenschapper en relatieonderzoeker Sylvia Mikucki-Enyart begrijpt dat scheiden geen makkelijke beslissing is. Vanwege de emotionele, financiele, culturele of maatschappelijke impact. Maar toch is bij elkaar blijven lang niet in alle gevallen een verstandige beslissing, legt ze tegenover Psychology Today uit.

Mikucki-Enyart hoorde veelal van studenten dat, toen zij uit huis waren, hun ouders hun scheiding in werking zetten. Daarom besloot ze onderzoek te doen en interviewde ze kinderen over hun ervaring. „Veel kinderen waren boos op hun ouders dat ze zo lang hadden gewacht. Anderen twijfelden of hun jeugd een leugen was, terwijl weer anderen zich afvroegen hoe anders hun jeugd was geweest als hun ouders wél eerder uit elkaar gingen.

‘Bij elkaar blijven voor kinderen’, niet altijd een goed idee

Volgens de onderzoeker betekent bij elkaar blijven, in een conflictueus en ongelukkig huwelijk, niet altijd het beste voor het kind. Zeker niet op de langere termijn. Waarom? Mikucki-Enyart somt drie redenen op.

1. ‘Partij kiezen’

Dit geldt natuurlijk niet voor ieder koppel, maar veel mensen kunnen hun minachting voor een partner, als de relatie niet goed is, slecht verbergen. Daardoor worden de kinderen soms gedwongen om partij te kiezen. Daardoor kan een kind het gevoel krijgen dat hij of zij tussen de ouders instaat. En dit is niet goed voor de ouder-kindrelatie. Een kind kan namelijk het idee krijgen dat zijn of haar daden en beslissingen invloed hebben op de relatie. Volgens Mikucki-Enyart trekken kinderen zich in dit soort situaties terug van hun ouders, wat ook de band kan beïnvloeden.

2. Parentificatie (kind draagt ouderrol)

Een ongelukkig huwelijk kan ervoor zorgen dat ouders, onbewust, zich schuldig maken aan parentificatie. Het kind krijgt daarin een volwassen en verantwoordelijke rol opgelegd. In moeilijkere gevallen wordt een ouder zelfs afhankelijk van een kind, bijvoorbeeld voor emotionele steun.

Ruzies bespreken? Hun wens om te scheiden of minachting over de partner uitspreken? Niet alle zaken zijn gepast voor kinderoren. Vaak zoekt een ouder in zo’n geval geruststelling of troost bij een kind over hun beslissing om de relatie in stand te houden. Waardoor de rolverdeling tussen ouder en kind kan veranderen. Emotionele parentificatie kan langdurige, negatieve effecten op kinderen hebben. Bijvoorbeeld op de emotieregulatie, verstoorde relaties met leeftijdsgenoten, dissociatie en depressie.

3. Slecht voorbeeld van relaties

Door in een ongelukkig huwelijk bij elkaar te blijven, creëren ouders een slecht voorbeeld wat betreft gezonde relaties. Daarnaast kunnen kinderen die getuige zijn van frequente of heftige ruzies in een later stadium daar gevolgen van ondervinden. Dat kun je terug gaan zien in hun eigen omgang met conflicten of destructieve gewoonten zoals terugtreken, vermijden, impulsief of gewelddadig gedrag. Het kan zijn dat de communicatievormen, gedrag en omgang tussen ouders, zich later net zo makkelijk herhalen in de relaties van het kind met romantische partners of vrienden.

Ouders bij zichzelf te rade gaan

Hoewel veel ouders denken dat ze het juiste doen en goede bedoelingen hebben, kan een ongelukkig huwelijk een averechts effect hebben. Mocht je twijfelen aan jouw huwelijk of relatie? Vraag jezelf dan af: ‘Is dit een huwelijk dat ik voor mijn kind ook zou wensen?’ Is dit manier waarop je wilt dat jouw kind naar relaties kijkt? En in hoeverre belast de huwelijkssituatie het kind? Volgens Mikucki-Enyart zeer belangrijke vragen om jezelf als ouder te stellen.

