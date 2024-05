Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Natuurserie Planet Earth gaat verder: de rol van de mens tussen de meest mysterieuze wezens

Het is al weer bijna twintig jaar geleden dat de tv-kijker werd verbaasd met Planet Earth, een natuurserie met beelden die we nooit of zelden hadden gezien. Planet Earth II volgde zeven jaar terug. De wereldberoemde ‘natuurstem’ David Attenborough is voor de Nederlandse kijker nu voor het eerst te horen, dus dat wordt genieten van reeks drie.

Hoe bewonderenswaardig die eerste Planet Earth ook was, ook voor de makers (van de BBC en Discovery Chanel) is er qua technologie nogal wat veranderd. Er kan simpelweg nóg veel meer. Maar ook wij als mens zijn veranderd. Daarom spelen we met z’n allen een rol in de derde serie, die door de EO op de buis wordt gebracht. Wij ‘simpele zielen’ zijn nogal belangrijk, als het om die vaak zo geweldige natuur gaat.

Persoonlijke boodschap van Planet Earth

De EO paaide Metro en de maker van tv-rubriek Blik op de Buis voor de derde Planet Earth met een persoonlijke geluidsboodschap. Voice over David Attenborough – sorry, Sir Attenborough natuurlijk – nodige Metro en Erik Jonk uit om te kijken. Je stelt je dan voor dat dat fenomeen die woorden achter zijn vast statige bureau echt in een microfoon heeft ingesproken en… nou ja, laat maar. Maar kijken, dat konden we natuurlijk niet weigeren. Met alle plezier overigens, want aflevering één (over kusten) belooft weer alle goeds.

Diezelfde Sir David Attenborough vertelde tegen de Britse krant The Guardian al wat jaren geleden „dat hij niet lang meer te leven had“. Dat was niet heel verwonderlijk, want hij was toen 92 jaar. Maar geloof het of niet: morgen, tijdens de eerste uitzending van Planet Earth III in Nederland, blaast de natuurstem der natuurstemmen 98 kaarsjes uit. Hij had ook nog genoeg adem over om deze natuurserie in te spreken. Eindelijk voor de Nederlandse kijkers dus ook in Planet Earth, terwijl hij verder natuurlijk al tal van natuurpareltjes insprak.

Het klinkt meteen oud en vertrouwd

„Tasmanië, waar twee werelden op elkaar botsen nadat golven soms wel 1600 kilometer hebben afgelegd.” Ach, die Sir klinkt toch heerlijk vertrouwd. Planet Earth IV zal hij vast niet meer halen, dus die moet er dan eigenlijk ook maar niet meer komen, zou je zeggen. Het is daar aan de kust van Tasmanië gevaarlijk, laat bioloog Attenborough weten. „Levende wezens moeten zich er constant aanpassen.” Ook de mens dus.

Ook in Planet Earth III blijft de natuurlijke wereld ons als mens maar weer verrassen. Maar laat ook zien hoe de natuur door ons toedoen (soms onherkenbaar) verandert. Aan de ene kant speelt de mens de rol van grote sukkel als het om klimaatverandering gaat. Aan de andere kant zijn we ook helden, want we zijn de enige levende wezens die in staat zijn om onze kostbare planeet te beschermen.

Planeth Earth van zeevlinder naar woestijnkat

Goed, de kusten dus. We zien al snel een enorme witte haai, een slimme jager. Die is natuurlijk bekend, maar blijft voor spektakel in natuurfilms zorgen. We krijgen echter ook de meeste mysterieuze wezens te zien. Plots zwemt er een vlerkslak het beeld binnen. Deze zeebewoner is zo groot als je pink en heeft een maag die oranje oplicht als hij of zij maandenlang niets gegeten heeft. Het is net of er een lampje in zit. Buikje vol? Lampje gaat uit. Of de zeevlinder dan. Nooit geweten dat die bestonden, maar het is een slak met vleugels die niet door de lucht vliegt, maar met die vleugels zwemt. Oh ja, die vlerkslak en zeevlinder zijn blind. Hoe weten ze dat nou weer?

🎥 Planet Earth III in cijfers Het maken van Planet Earth III duurde meer dan 5 jaar. Er werd gefilmd in 43 landen, op 6 continenten en met een crew van 27 verschillende nationaliteiten. Het aantal filmdagen om 8 afleveringen te maken was 1904.

Zonder enige moeite laat Planet Earth III je vervolgens tussen de woestijnkatten, een leeuwensoort, in Namibië belanden. Een woestijn die overigens aan de zee grenst, ook weer zoiets. Waar deze leeuwtjes op jagen? Aalscholvers in het water… De makers blijven je verbazen en je toch ook een beetje het gevoel geven dat je misschien wel verdomd weinig van die bijzondere aarde weet. En hup, dóór naar Argentinië waar zuidkapers zwemmen. Het vrouwtje, zeg maar vrouw, van deze enorme walvissoort produceert 200 liter melk per dag, fluistert en omhelst haar kalfje. Onze zeeën tellen nog 12.000 exemplaren. Dat is heel andere koek dan de Morona-Santiago harlekijnkikker, waarvan er nog maar 49 zijn geteld.

Rol van de mens

De wereld van de mens heeft zich naar alle hoeken van de aarde uitgebreid. Onder invloed daarvan zijn er tal van veranderingen voelbaar in elk ecosysteem en door de talloze wezens waarmee we deze planeet delen (80 procent daarvan leeft overigens in de onderwaterwereld). Dieren moeten zich aanpassen aan een sterk veranderend landschap en het direct tegen ‘ons’ als mens opnemen. Dat is nu eenmaal een gegeven in deze tijd en zal niet iedereen aanspreken. Aan de andere kant kun je daar bij Planet Earth III best doorheen kijken. Er blijft genoeg moois over.

Het is bijna niet voor te stellen trouwens hoe dat bij die eerste Planet Earth allemaal ging. Om toen bomen van bovenaf te filmen, monteerde de crew een camera onder een heteluchtballon. De makers geven nu ruiterlijk toe: „Dat liep niet goed af.” Nee, dan maken die drones van tegenwoordig het ze een stuk gemakkelijker. Al blijven ze schitterend werk afleveren.

Aantal blikken uit 5: 4

Noot: beproefd recept, hoe prachtig het ook weer is; misschien wat minder geschikt voor mensen die de gordijnen open schuiven, even naar buiten turen en vervolgens op X zetten dat er met het klimaat helemaal niets aan het handje is.

Planet Earth III is vanaf morgen (woensdag 9 mei) om 21.30 uur bij de EO op NPO 1 te zien (houd de tv-gids in de gaten, want er worden woensdagen overgeslagen). In de middag is er telkens een ‘making of’ te zien. De hele reeks staat vanaf morgen op NPO Start.

