Ruzie maken in een relatie: wanneer is het gezond of ongezond?

Als je een relatie hebt, hebben jij en je partner waarschijnlijk wel eens ruzie gehad. Over wat het conflict nou gaat, hoe klein of groot het onderwerp, hoe je ervoor kiest om ruzie te maken zegt veel over de relatie en of het de tijd zal overleven.

Waar moet je op letten? Er zijn in ieder geval een aantal punten waarop ruzies tussen koppels kunnen worden aangemerkt als gezonde, of ongezonde ruzies.

Ruzies in gezonde relaties

Metro UK vroeg aan relatietherapeut Ray Cruise wat die punten zijn. En een van de belangrijkste gedragingen is het vermogen om te luisteren naar wat de andere partner zegt, of hij of zij nu gelijk heeft of niet. „Dan kun je begrijpen wat de ander denkt en voelt, en waarom.”

Van gedachten veranderen wanneer nieuwe informatie wordt gepresenteerd over het conflict, is een teken dat er met de ander onderhandeld kan worden. Een gezonde discussie kan namelijk pas tot een ontknoping komen als beide partijen hebben geluisterd, ongeacht of ze denken dat de ander gelijk heeft of niet, deelt Cruise.

Ruzie ‘winnen’ en persoonlijk maken

Ook zou de lichaamstaal tijdens ruzies in gezonde relaties niet bedreigend van aard moeten zijn. „Beide stellen zijn zich bewust van waar het om gaat en hebben geen andere bedreigende zorgen die hen mogelijk afleiden van de kwestie. Ook oogcontact is van belang, want tijdens een gezonde ruzie worden zowel verbale als non-verbale signalen gebruikt.”

Het meest voorkomende gedrag in ongezonde relaties is niet luisteren, vertelt Cruise. „Probeer je ook niet te fixeren op het ‘winnen’ van de ruzie.” Ook het persoonlijk maken van de ruzie door de partner verbaal aan te vallen, zoals uitschelden of andere beledigingen te maken of door punten aan te halen uit eerdere onopgeloste ruzies, is ongezond.

‘Herken terugkerende botsingen’

Wat zijn tekenen dat je een ongezonde ruzie hebt en hoe je het kunt oplossen? Cruise vertelt: „Je moet de triggers van terugkerende ruzies herkennen.” Eenvoudige veranderingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat je vanaf het begin af aan afspraken maakt over het aangaan van het conflict.

