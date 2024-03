Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Razend populair drankje maakt importeurs strafbaar: geen statiegeld op roze Red Bull

Wellicht was je van plan om het populaire roze blikje Red Bull in handen te krijgen. De roze gekleurde variant van het energiedrankje is niet op de Nederlandse markt gebracht, maar wordt geïmporteerd. Daaruit volgt dat ze, meldt RTL Nieuws, meestal zonder statiegeld worden verkocht. „En dat mag niet.”

„Die regel is er niet voor niets”, klinkt het. Ondanks dat het merk Red Bull gele, blauwe, witte, rode, groene, grijze en oranje versies verkoopt, is juist het energiedrankje in het roze blikje momenteel razend populair, mede door social media.

Illegaal hoe roze blikje in meeste gevallen wordt verkocht

Zo is het op dit moment illegaal hoe het in de meeste gevallen in Nederland verkocht wordt, meldt RTL Nieuws vandaag. Omdat de blikjes vanuit onder andere Duitsland naar hier worden gebracht door slimme handelaren, zit er namelijk geen Nederlands statiegeld op en kan het ook niet worden ingeleverd in de statiegeldautomaten.

Een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt tegen RTL Nieuws dat het echter bekend is met het probleem rondom de roze Red Bull. „De importeur van de blikjes moet ervoor zorgen dat de blikjes hier ingeleverd kunnen worden”, legt de woordvoerder uit. „Dat kan door de blikjes aan te melden bij Statiegeld Nederland, waarna er het Nederlandse statiegeldlogo en een nieuwe code opgeplakt kan worden.”



Statiegeldregeling

Gebeurt dat niet, dan is de importeur strafbaar. „En daar houden wij controle op”, stelt de woordvoerder. „Want die regeling is er niet voor niets. Het gaat ons om een beter milieu, we willen dat de blikjes niet meer bij het zwerfafval terechtkomen.”

Echter zijn het alleen importeurs en producenten die ervoor moeten zorgen dat blikjes in Nederland van statiegeld worden voorzien. Dus kunnen alleen zij worden beboet en de winkeleigenaren die de roze blikjes aanbieden daartegenover niet.

‘Blunder door wetgevers’

„En daar zit het probleem”, zegt Rob Buurman van Recycling Netwerk tegen RTL Nieuws. „Hier hebben wetgevers een blunder begaan. Dat dit gebeurt, betekent dat Nederland het niet goed heeft geregeld. Ook verkopers moeten aansprakelijk gesteld kunnen worden, zodat de inspectie beter en makkelijker kan handhaven.”

