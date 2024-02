Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn vriend is heel jaloers, hoe ga ik daarmee om?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Renate (28), die worstelt met de jaloerse kant van haar vriend.

„Mijn vriend en ik zijn nog niet heel lang samen. We hebben elkaar anderhalf jaar geleden ontmoet en werden verliefd op elkaar. Maar hij is een van de weinigen voor wie ik dit soort gevoelens heb ervaren in mijn leven.

Lange tijd vrijgezel

Ik ben namelijk lange tijd vrijgezel geweest en had eigenlijk niks te klagen over mannelijke aandacht. Ik had nooit behoefte aan een relatie. Wel ben ik altijd kritisch geweest op met wie ik iets deed. One night-stands waren nooit aan mij besteed en het aantal bedpartners is bij mij op een hand te tellen.

Ik heb mezelf altijd als een ‘nette’ jonge vrouw beschouwd. Die genoot van haar vrijgezellentijd, maar nooit echt wilde of gekke kapriolen uithaalde.

Fijne relatie met vriend

Mijn vriend heeft voor mij twee andere relaties gehad. In de ene relatie ging zijn ex behoorlijk vreemd en ook de andere relatie had obstakels. Wel heeft hij met beide exen nog steeds vriendschappelijk contact.

We hebben het erg leuk met elkaar. Ik kan met hem lachen, we kunnen urenlang praten, hebben lol, goede seks en hij is heel lief voor mij. Dit gevoel heb ik zelf niet eerder bij iemand gehad. Hij is een van de weinige jongens bij wie ik me echt helemaal op mijn gemak voel en voor wie ik die daadwerkelijke warme gevoelens kreeg.

Jaloerse gevoelens

Zoals in iedere relatie hebben ook wij natuurlijk goede en mindere momenten. En bij ons gaan de ruzies voornamelijk over jaloezie. Mijn vriend is namelijk stikjaloers. Hij vreest dat ik hem belazer of vreemdga en dat laat hij regelmatig aan mij blijken.

Hoe? Eigenlijk geeft hij vaak opmerkingen of steken onderwater. „Jij bent wel een flirt”, „jij geniet wel van aandacht”, „waarom heb je die aandacht nog nodig?” of „veel mannen kennen jou”, klinkt er dan. Daarmee suggereert hij dat ik een hele wilde en losbandige vrijgezellenperiode heb gehad, maar zoals ik hierboven al omschreef, valt dat in mijn ogen allemaal wel mee. Daarnaast zie ik dat hij meekijkt op mijn telefoon, me niet vertrouwt als ik uitga en continu vraagt met wie eventueel app-contact heb. Zelfs als zijn vrienden met mij praten, wordt hij boos op mij. Zijn eigen vrienden! Dan zegt hij later dat ik niet te flirterig moet doen en dat hij vreest dat ik wellicht met een van hen iets uit zou spoken.

Jaloers gedrag belemmert relatie

Overigens gaat hij zelf regelmatig de kroeg in, heeft hij nog steeds contact met zijn exen en is hij een echte allemansvriend. Ook van vrouwen. Hoewel ik daar zelf niet echt moeite mee heb, merk ik dat dit me meer tegen gaat staan. Vooral omdat hij zelf zoveel op mij let.

Ik vind hem echt heel erg leuk. Maar dit jaloerse stuk blijft me dwarszitten. Hij moet me toch ergens ook kunnen vertrouwen? Ik ben geen vreemdganger, ik ben loyaal en eerlijk. En ook het ‘losbandige’ beeld dat hij van mij schetst, klopt in mijn ogen niet met de werkelijkheid. Maar soms ga ik twijfelen aan mijn eigen gedrag. Daarnaast heb ik over mijn uiterlijk niks te klagen en zal er echt nog wel vaker iemand op mij afstappen om een praatje te maken of wellicht een versierpoging doen. Het is toch aan mij hoe ik daarmee omga?

Dilemma: ‘Hoe ga je met jaloezie om?’

Hoe doe je dat? Als iemand waar je echt gek op bent, intense jaloerse gevoelens kan ervaren? Ik ben de ruzies, meestal na het uitgaan, hierover soms echt kotsbeu. En het liefst wil ik natuurlijk dat hij mij gewoon vertrouwt. Ik heb zelf het idee dat ik hier weinig aan kan veranderen. Ja, tenzij ik mezelf binnenhoud en tegen niemand meer praat. Maar dat gaat allemaal wel heel ver. Hoe doen andere partners dit? Hoe gaan zij om met jaloerse gevoelens van hun vriend of vriendin?”

Vorige Week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Steven (29), wiens ouders zijn relatie afkeuren.

Annie stelt voor: „Je vriendin kan het zelf oplossen door wat socialer te worden en open naar je ouders toe. Laten merken dat je ze aardig vindt. Het zijn jouw ouders.”

Maar daar is Hilde het helemaal niet mee eens. „Waarom moet die vriendin zich anders opstellen. Wat is er mis met rustige mensen?”

Hilde vervolgt in haar pleidooi: „Tegenwoordig moet iedereen extravert zijn en verliezen we steeds meer de kracht van stillere mensen. Sta op voor je vriendin. Ga in gesprek met je ouders en vertel hen dat ze haar moeten accepteren. Onthoud: stille wateren hebben diepe gronden.”

Ook Arne denkt dat het slim is om hierover te praten. „Ga gewoon het gesprek aan met je ouders. Eerst alleen, en mocht dat niet lukken, dan samen met je vriendin. Als Nederlanders is het misschien het beste om met de deur in huis te vallen. Mocht dit niet werken, dan kun je altijd de opa’s en oma’s erbij halen, want ouders krijgen hun kinderen wel aan het praten.”

Jolanda denkt er iets makkelijker over: „Dat is dan hun probleem. Als jij gelukkig met haar bent, moeten ze blij voor je zijn.”

Rudy zegt: „Was hier ook zo. Ik ben nu 37 jaar met haar getrouwd en 42 jaar samen.”

