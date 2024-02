Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog onthult drie manipulatieve zinnen die narcisten zeggen

Wie een relatie heeft met een narcist, kan daar flink aan onderdoor gaan. Maar hoe herken je een narcist? Psycholoog Erin Leonard heeft aan LADbible drie zinnen onthuld die op het eerste oog misschien onschuldig lijken, maar kunnen duiden op narcistische trekjes.

De term narcisme wordt onder meer op sociale media te snel rondgestrooid, bleek eerder. Volgens psycholoog Justin Puder wordt bijna iedere vorm van onbeleefd of onaangenaam gedrag neergezet als narcistisch. „Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe langdurig en doordringend een patroon van narcistisch gedrag is.” Maar goed: dat betekent natuurlijk niet dat narcisten niet bestaan. Hoe herken je ze wel?

Drie zinnen die narcisten zeggen

1. ‘Het spijt me dat je je zo voelt’

Volgens Leonard is dit een ‘anti-empathische verklaring’. Zo’n uitspraak kan er volgens haar op duiden dat het iemand niet interesseert om te proberen te begrijpen wat je voelt of waar je vandaan komt.

„In plaats van dat de partner zichzelf in jouw schoenen verplaatst om te proberen te begrijpen hoe je je voelt, wijzen ze je gevoel onmiddellijk af en bestempelen het als ‘van jou’.”

2. ‘Je hebt issues met woede’

Een narcist kan vaak in de aanval gaan. Oók as hij of zij ongelijk heeft, wat verschrikkelijk oneerlijk voelt. „Onterecht aangevallen worden terwijl jij niet degene bent die de fout heeft gemaakt, kan gekmakend zijn”, zegt Leonard. „Het is normaal dat je in deze situatie van streek raakt. Toch maakt de narcist hier vaak misbruik van en beschuldigt hij je ervan ‘de controle kwijt te zijn’.” Volgens Leonard zijn narcisten juist degenen die vol woede zitten.

3. ‘Je hebt het verpest’

De psycholoog stelt dat dit een manier is om je schuldig te laten voelen. Ze kunnen je ook negeren, of net doen alsof ze ‘dodelijk gewond’ zijn. „Hoe dan ook: ze communiceren dat je ze niet mag confronteren of een gevoel in de relatie mag uiten dat ze niet leuk vinden”, legt ze uit.

Volgens Leonard is het belangrijk om over problemen te praten in relaties. „Als je wordt gestraft omdat je probeert een probleem aan te pakken, kan het zijn dat je partner er niet in slaagt een conflict op te lossen.”

Vorige Volgende

Reacties