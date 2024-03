Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Uit onderzoek blijkt dat dít goed is voor je relatie

Voor echte liefde moet je je in het zweet werken en daar is overigens een reden voor: mensen die samen dingen doen, zoals samen sporten, voelen zich emotioneel meer tot elkaar aangetrokken. Het zorgt voor gelukshormonen, omdat je niet alleen gezond bezig bent, maar ook samenwerkt aan iets dat ervoor zorgt dat je lekkerder in je vel zit.

Uit onderzoek van David Loyd blijkt namelijk dat koppels die samen sporten, een grotere kans hebben op een langere relatie. Er is overigens ook onderzoek gedaan naar de vraag: ben je gelukkiger als single, of in een relatie?

Samen sporten is goed voor je relatie

En dit is waarom:

1. Verliefder

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat stellen elkaar nóg leuker vinden na een work-out. Ze zijn meer tevreden over hun relatie en voelen zich meer verliefd. Lichaamsbeweging veroorzaakt de symptomen van fysiologische opwinding – zweterige handen, een snelle hartslag, kortademigheid. Deze symptomen weerspiegelen in veel opzichten de opwinding van romantische aantrekkingskracht en dat maakt je aantrekkelijker in de ogen van je partner.

2. Quality time

In ons drukke leven is het soms een uitdaging om quality time door te brengen met je partner. Door samen te gaan sporten is er ruimte voor grapjes over wie zwaarder kan tillen, harder rent of meer burpees doet. Hierna ben je meer geneigd om samen nieuwe en actieve dingen te proberen. Het uitproberen van nieuwe activiteiten bevordert de aanmaak van dopamine in de hersenen, een chemische stof die het gevoel van positiviteit versterkt.

3. Meer verbondenheid

Door samen met je partner te sporten, versterk je jullie emotionele connectie. Koppels willen graag gezond en fit zijn en elkaar helpen dit te bereiken, helemaal als je ook nog samen een doel stelt zoals bijvoorbeeld een marathon lopen, dit werkt heel positief voor je relatie. Het is bewezen dat stelletjes die samen sporten zich meer verbonden voelen met hun partner dan koppels die meer van het bankhangen zijn.

4. Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samen sporten heeft meer effect dan in je eentje. Dit komt doordat je je niet alleen verantwoordelijk voelt voor je eigen prestaties, maar ook voor die van je partner, en andersom. Daarnaast is het zo dat je meer kunt als er mensen naar je kijken. En dit effect is nog sterker als dat je partner is.

