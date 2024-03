Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 4 onbeleefdste opmerkingen die je nooit moet maken over iemands kleding

Meningen, we hebben ze allemaal. En vooral over zoiets subjectiefs als stijl. Hoewel het delen van meningen soms gevraagd en nuttig is, kan het op andere momenten onnodig en beledigend zijn. Zeker wanneer iemand een opmerking maakt over een outfit.

Dus, welke opmerkingen over iemands kleding worden het vaakst gemaakt en gezien als het meest beledigends? HuffPost vroeg het aan experts.

Ongevraagd advies over kleding

Zij raden volgens de nieuwssite allemaal aan om nooit ongevraagd advies te geven over iemands kleding. Doe je het toch? Vermijd dan bijvoorbeeld opmerkingen die de onzekerheden van mensen blootleggen. Denk aan opmerkingen als: ‘Je bent te oud om dat te dragen’, of ‘Het is niet omdat je iets kunt dragen, dat je het ook zou moeten dragen’.

„Dit soort opmerkingen leggen echt de angsten van mensen over hun eigen lichaam bloot”, aldus psycholoog Stacey Rosenfeld. „Als we dit soort uitspraken doen, houden we ons vast aan het lichaam als object”, legt ze uit.

Op identiteit gebaseerd oordeel

Opmerkingen over professionaliteit kunnen ook een sneer zijn, bijvoorbeeld omdat iemand vindt dat de kleding te strak zit. „Veel van wat mensen zeggen over kleding grenst aan seksualisering”, zegt Melissa C. Brown, socioloog en assistent-professor communicatie aan de Universiteit van Santa Clara. Haar advies is dat je niets moet zeggen dat impliceert dat iemand „op de een of andere manier iets ongepasts doet, alleen maar vanwege de manier waarop stof op hun huid zit”.

Opmerkingen die een op identiteit gebaseerd oordeel geven over iemands kleding zijn ook beter om uit te ban te doen. Denk aan opmerkingen als: ‘Je ziet eruit als een kabouter in dat pak’ of ‘Heb je die outfit gekocht bij een kringloop?’. Dit geldt evengoed voor opmerkingen over iemands maat.

Impact van woorden

„Kleding zorgt er niet voor dat mensen er op een bepaalde manier uitzien”, wordt uitgelegd. „Als je toch iets moet zeggen, gebruik dan de woorden: ‘Dat past je niet goed’.” Als toch het gevoel heerst dat je iets moet zeggen over de kleding, probeer er dan eerst achter te komen waarom dat zo is. „Denk na over de impact van wat je gaat zeggen,” wordt geadviseerd.

Vorige Volgende

Reacties