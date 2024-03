Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen beent weg van Vandaag Inside-tafel: ‘Hier wil ik niet meer bij horen’

Johan Derksen heeft gisteravond voor hilariteit in de Vandaag Inside-studio gezorgd door van tafel weg te lopen. Ook had hij, eerder in de aflevering, veel te zeggen over de ‘kwestie-Tom Egbers’.

Woensdag was René van der Gijp nog het onderwerp van gesprek onder Vandaag Inside-kijkers. Zijn grappen vielen niet bij iedereen in de smaak en zijn woorden zouden onduidelijk en verwarrend zijn.

Johan Derksen loopt weg van Vandaag Inside-tafel

Bargast en voormalig Kamerlid Arend-Jan Boekestijn besluit tegen het einde van de aflevering er een ‘vieze limerick’ in te gooien. René van der Gijp en tafelgast Job Knoester kunnen er wel om lachen, maar Johan Derksen staat meteen op. „Wilfred, hier wil ik niet meer bijhoren”, zegt hij, terwijl hij demonstratief wegbeent. Zowel aan tafel als in het publiek wordt kostelijk gelachen om de actie. „Wie weet zijn we er morgen en wie weet zijn we er morgen ook niet”, sluit Wilfred Genee af. „Maar Johan Derksen is al weg, die zit al in Grolloo.”

Johan Derksen neemt het op voor Tom Egbers

Eerder in de aflevering hield Derksen nog een monoloog over Tom Egbers, die een kort geding heeft aangespannen tegen de NOS omdat hij al een jaar niet meer op de televisie is geweest. De analist schaart zich vierkant achter de presentator. „Ik wil mijn solidariteit aan Tom Egberts betrachten”, begint hij.

„De Volkskrant laat een juffrouw uithuilen die ooit verkering met hem heeft gehad, zestien jaar geleden. Tom heeft de verkering uitgemaakt en dat mens heeft nog zes jaar bij hem gewerkt bij hetzelfde programma. Vervolgens maakt de Volkskrant er ‘onderzoeksjournalistiek’ van, met het resultaat dat de NPO wil deugen en hem op non-actief zet omdat ze zoveel publiciteit krijgen. Er is nog nooit iemand in de mediawereld zoveel onrecht aangedaan als Tom en dan heeft hij nog de pech dat zijn vrouw overal een musical van wil maken, dus dat blijft dan ook nog in de publiciteit.”

Volgens ‘de snor’ is er geen één argument te bedenken waarom Egberts op non-actief moest. „Hij kwam niet eens voor in het rapport wat er gemaakt is”, stelt hij. Knoester, die advocaat is, zegt dat hem zou verbazen als Egberts geen gelijk krijgt. „Ik ben geen civilist, maar ik ben het volstrekt met Johan eens. Het is echt schandalig hoe hij is behandeld.” Genee vertelt dat Egberts is gevraagd om bij VI aan te schuiven, maar dat hij daarvoor heeft bedankt omdat hij het rustig aan wil doen. „Hij blijft hier van harte welkom”, zegt Derksen. „Het is een uitstekende collega die 40 jaar bij de NOS heeft gewerkt en als oud vuil op de straat wordt gezet.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

