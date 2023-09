Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed huwelijk of lange relatie? Deze 7 dingen moet je in ieder geval niet doen

Relaties kennen nu eenmaal pieken en dalen. Maar wat is nu het geheim van een goed huwelijk of lange relatie? Volgens deze relatietherapeuten zijn er een aantal veel voorkomende ‘fouten’, die nu niet bepaald bevordelijk zijn voor je relatiegeluk.

Hoewel we toch allemaal onze uiterste best doen, blijkt niet iedere relatie altijd ‘tot de dood ons scheidt’. Zo scheiden de meeste koppels na zeven a acht jaar. Mocht je overigens een relatie net beëindigd hebben en worstelen met een gebroken hart? Dan heb je wellicht iets aan deze tips.

Relatietherapeuten over veelvoorkomende problemen

Relatietherapeuten Abigail Makepeace, Nicole Saunders, Lauren Bailey en David Narang vertellen tegen Huffpost welke zaken relaties veelal onder druk zetten. Ze sommen zeven punten op, waar je je relatie beter voor kunt beschermen.

Grootste bedreigingen voor huwelijk of lange relatie?

1. Vergelijken met anderen

Jouw huwelijk of relatie constant vergelijken met die van anderen, is volgens Makepeace ‘diefstal van jouw eigen geluk’. De meeste vergelijkingen leiden volgens haar tot een negatief zelfbeeld. We kennen namelijk nooit alle ervaringen en informatie uit een andere relatie en vergelijken onze dagelijkse ervaringen met hoogtepunten van anderen. Die we zien op social media of ons worden verteld.

„Houd in je achterhoofd dat je slechts een glimp van andermans relatie te zien krijgt. Als je stopt met vergelijken, kun je meer aandacht besteden aan dankbaarheid en groei wat betreft jouw eigen relatie.”

„Deze verandering van denken kan je algehele humeur verbeteren en je uitdagen om dieper contact te maken met je partner.” Mocht je toch geneigd zijn om wederom jouw relatie met anderen te vergelijken, dan raadt Makepeace aan om bij jezelf te ontdekken wat er ontbreekt. „Denk na over manieren om op dit gebied positieve actie te ondernemen.” Ben je jaloers op de indrukwekkende vakanties die een ander koppel heeft? Wellicht dat jij en jouw partner een spaardoel kunnen behalen. En voel je afgunst richting het stel dat veel tijd samen doorbrengt? Gebruik dat als inspiratie om meer leuke dingen te doen binnen jouw relatie.

2. Kinderen krijgen onderschatten

Onderzoek toont aan dat het relatiegeluk afneemt zodra er kinderen komen, zeker in het eerste jaar na de geboorte. Eerder schreef Metro ook over deze gescheiden koppels, die geloofden dat hun huwelijk te redden viel. Het te vroeg krijgen van kinderen werd genoemd als één van de redenen voor hun huwelijkscrisis.

Volgens Saunders focussen veel koppels zich op het stichten van een gezin. Maar daarbij vergeten ze de impact van het krijgen en opvoeden van kinderen, op hun relatie. „Het is niet ongewoon dat stellen het begin van hun relatiebreuk kunnen herleiden tot de geboorte van hun eerste kind.”

Saunders benadrukt dat het normaal is dat kinderen ervoor kunnen zorgen dat een relatie onder druk komt te staan. Dit vanwege de nieuwe verantwoordlijkheden, minder tijd, slaap en financiële ruimte. Daarom oppert ze om als stel tijd voor elkaar te blijven maken. En nee, dat hoeven geen lange romantische weekenden weg te zijn. „Drink bijvoorbeeld ‘s ochtends samen koffie of praat en knuffel met elkaar voor het slapen gaan. Ook tijd maken voor seks en intimiteit hoort daarbij.”

3. Verwachten dat jij en jouw partner altijd hetzelfde blijven

Volgens Bailey is het een misvatting dat jouw partner in een huwelijk of relatie altijd exact hetzelfde blijft. Grotere veranderingen doen zich nu eenmaal voor bij jouw partner, jezelf of jullie relatie in het algemeen. „Als we onze partners of onszelf gegijzeld houden en geen verandering toestaan, doen we dat ten koste van ons individuele en collectieve geluk.” Zij moedigt dan ook aan om elkaar de ruimte te geven als het gaat om verandering en groei. Iets nieuws ontdekken over onszelf of verandering toestaan, hoeft namelijk niet te betekenen dat een relatie eindigt.

4. Geen tijd maken voor elkaar

Door onze dagelijkse moetjes en bezigheden, kunnen partners in de waan van de dag behoorlijk op een eigen eiland belanden. Maar volgens Narang is het van belang om in een relatie „elkaars ‘emotionele hartslag op een bijna dagelijkse basis’ meten”. Doe je dit niet, dan groeit de afstand en wordt de kans op intense conflicten groter.

15 á 20 minuten per dag met elkaar praten is volgens Narang voldoende. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Naast de ‘Wat heb je gedaan vandaag?’-vraag, is het volgens hem relevant om ook aandacht te besteden aan de emoties daaromheen. Voelt iemand zich blij, gestresst, moe, bang of verdrietig? De relatietherapeut moedigt dan ook aan om vragen aan elkaar te blijven stellen. Met dit soort gesprekken bouw je volgens Narang aan een ‘beschermlaag’ en verbinding in jouw relatie. Een beschermlaag die ervoor zorgt dat we gemotiveerder zijn om voor de relatie te vechten en ons behoedt voor verleidingen van buitenaf.

5. Jezelf tekort doen

Saunders haalt een bekend voorbeeld uit het vliegtuig aan. Als de zuurstofmaskers naar beneden vallen, help je eerst jezelf en dan een ander. Volgens haar geldt dit net zozeer in relaties. „Je kunt geen goede partner zijn, als je constant andermans behoeften voorop zet.”

„Als je jouw lichaam haat, consequent jouw persoonlijke ambities opzij zet en jouw emotionele welzijn negeert, wordt het een uitdaging om binnen de relatie het beste uit jezelf te halen”, zegt Saunders. „Elke dag tijd reserveren voor zelfzorg bevordert het zelfvertrouwen, een positieve kijk en algeheel geluk. En dit alles zal jouw relatie alleen maar goed doen.”

6. Partner de schuld geven voor ‘ongelukkig zijn’

Volgens Makepeace geloven veel mensen dat hun partner ervoor zorgt dat zij zich ongelukkig voelen. Projecteren of afreageren op een partner wil niet zeggen dat hij of zij het probleem is. „We worden soms diep geraakt door de acties van onze partners”, vertelt Makepeace. „Maar we hebben alleen controle over onze eigen daden. Bedenk dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk.”

7. Geen hulp vragen

Bailey benadrukt dat men nog veelal geneigd is om hulp van buitenaf als een zwakte te zien. Maar volgens haar is het juist een kracht als je om emotionele steun durft te vragen. Ze moedigt dan ook aan om een therapeut, steun groep of een bekende om hulp te vragen als dat nodig is.

Reacties