Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij Sophie & Jeroen over vaccinaties: ‘We hebben niet meer door dat het ons beschermt’

Er is de laatste tijd veel te doen om vaccinaties in Nederland. Een aantal baby’s zijn namelijk overleden aan kinkhoest, een ziekte waarvoor veel kinderen als ze slechts een paar maanden oud zijn, tegen worden ingeënt. De vaccinatiegraad zakt, en dat brengt kinderen die niet gevaccineerd kunnen worden, in gevaar. Bij Sophie & Jeroen zit Jip van den Toorn aan Jeroen Pauws rechterhand en denkt zij een uitleg voor de vaccinatie-discussie te hebben.

Volgens haar zijn veel dingen namelijk zo vanzelfsprekend, dat men vergeet dat die lang niet altijd aanwezig waren. Denk aan vrouwen- en LGBT-emancipatie, en dus vaccinaties. De VVD wil trouwens dat ongevaccineerde kinderen geweerd kunnen worden bij de opvang, als de vaccinatiegraad beneden een bepaald punt zakt.

Jip van den Toorn bij Sophie & Jeroen over vaccinaties

„Deze week waren er ineens kinderen die ziektes kregen waarvan we eigenlijk wel dachten dat we er vanaf waren”, begint Van den Toorn. Ze noemt mazelen en kinkhoest, en de beslissing om niet te vaccineren. „Ik moest daar best even over nadenken, en dacht: volgens mij hebben we het zó goed, dat we allemaal verworvenheden hebben, die ons beschermen en dat zó goed doen, dat we niet eens meer beseffen dat ze ons beschermen.” We hebben de bescherming tegen zulke ‘kinderziektes’ een beetje voor lief genomen, betoogt zij.

Bij Op1 ging het deze week ook over vaccinaties: daar schoven twee ouders aan die een kind verloren aan zulke ziektes. Zij roepen op: vaccineer je kind vooral wél. Van den Toorn noemt dat het ‘voor lief nemen’ niet alleen bij vaccinaties aan de hand is, „maar op veel meer vlakken”. „Onze rechtsstaat, onze wetten, vrouwenemancipatie, homo-emancipatie. Het zijn allemaal verworvenheden waar we decennia voor gestreden hebben, die ons beschermen, maar nu ineens toch een beetje op het spel staan.”

Jeroen Pauw: „We hadden nooit gedacht dat er ook een weg terug kan komen… Je denkt: je gaat alleen maar omhoog.” Van den Toorn knikt instemmend. „Ik denk dat dat ook komt doordat je niet echt beseft dat je beschermd wordt, totdat je niet meer beschermd wordt. Er is nu ook een partij, de grootste partij, waarbij het de vraag is of hij zich wel aan de rechtsstaat houdt. En het lijkt alsof we dat niet eens zo heel erg zouden vinden als dat niet zo zou zijn”, besluit ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze week was er veel te doen rondom het al dan niet vaccineren van kinderen. Iets wat Jip van den Toorn heeft beziggehouden: "We hebben het zó goed dat we allemaal verworvenheden hebben die ons beschermen, die dat zo goed doen dat we niet eens meer beseffen dat ze ons… pic.twitter.com/tzYAI6cPsr — Sophie & Jeroen (@sophieenjeroen) March 21, 2024

Je kunt Sophie & Jeroen terugkijken via NPO Start.

Reacties