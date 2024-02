Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aan deze 7 signalen herken je een narcist

We weten best dat narcisme nu niet echt een complimenteuze term is. Nee, een narcist heb je liever niet te dicht in de buurt. Maar hoe herken je een narcist eigenlijk? Wellicht heb je iets aan deze zeven signalen.

Voordat we deze zeven signalen met je delen, leggen we eerst even uit wat narcisme inhoudt. Een narcist vertoont vaak egoïstisch gedrag, is dominant, wil bewonderd worden en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf belangrijker dan anderen. Dit zijn zinnen die je uit de mond van een narcist zou kunnen herkennen.

Wat is narcisme?

Niet onbelangrijk is dat slechts een klein percentage mensen ook daadwerkelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Narcistische trekjes komen vaker voor, maar het overgrote deel van de mensen is geen échte narcist. Pas dus op met het rigoureus opplakken van dat label. Het aantal narcisten in Nederland staat op 0,1 tot 6 procent. Van dit percentage is driekwart man.

Dat we soms wat narcistische trekken vertonen, kan geen kwaad. Maar bij daadwerkelijke narcisten nemen bepaalde onaangename eigenschappen uiteindelijk de overhand. Narcisten maken misbruik van anderen, besteden geen aandacht aan de mensen om zich heen en elimineren mensen die hen niet behandelen zoals zij dat willen, schrijft het Duitse Fit For Fun

Aan deze zeven signalen herken je een narcist

1. Geen empathie

Narcisten hebben moeite om zich in een ander te verplaatsen.

2. Communicatie

Ze praten het liefst over zichzelf en ze hebben weinig interesse in verhalen van de ander.

3. Laag zelfbeeld

Narcisme ontwikkelt meestal in de tienerjaren. Vaak doordat een ouder ook narcistische eigenschappen vertoont. Het ontbrak thuis dan aan genegenheid, liefde en hechting. Dat is precies de reden waarom narcisten altijd bevestiging van anderen nodig hebben.

4. Kunnen niet tegen kritiek

Narcisten geven hun fouten niet toe. Krijgen ze kritiek? Dan reageren zij met een tegenaanval.

5. Zwart/wit-denken

Narcisten vinden mensen vaak helemaal geweldig of heel stom. Er zit meestal niet veel tussenin. Ook kunnen narcisten mensen niet vergeven en geven ze je geen tweede kans.

6. Aandacht

Of het nu op het werk of in het privéleven is, narcisten zijn altijd op zoek naar bevestiging of aandacht.

7. Dominantie

Narcisten willen altijd overal de beste in zijn.

Goede eerste indruk

Narcisten zijn vaak elegant, verbaal sterk, zelfverzekerd en kunnen makkelijk op iemand afstappen. Ze maken daarom geregeld een goede eerste indruk en laten op het eerste gezicht niet het beeld zien wat hierboven geschetst wordt. Pas als je een narcist beter leert kennen, komt die andere kant naar boven.

Een narcist hunkert naar afwisseling en het leven mag vooral niet saai zijn. De belangen van de narcist zijn altijd belangrijker dan die van een ander.

Reacties