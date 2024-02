Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrijgezel of in een relatie, wanneer ben je eigenlijk gelukkiger?

Zijn we gelukkiger als we vrijgezel zijn of juist in een relatie? Daar heeft de wetenschap wel iets over te zeggen. Nieuw onderzoek toont ook een opvallende ontdekking aan over de jongere generatie.

Uit onderzoek blijkt consequent dat mensen in een relatie gelukkiger zijn dan mensen die vrijgezel zijn. Nieuw onderzoek toont dit ook aan, legt therapeutenkoppel James Pawelski en Suzie Pileggi Pawelski tegenover Psychology Today uit.

Onderzoek naar belang van relatie

In het wetenschappelijke tijdschrift Family Relations concludeerde psycholoog Nicole Watkins met haar mede-onderzoekers dat alleenstaanden minder gelukkig waren. In ieder geval minder gelukkig dan de mensen die een relatie hadden.

Maar de onderzoekers wilden meer weten over het belang van een romantische relatie en het effect op ons welzijn. Daarvoor verzamelden de onderzoekers honderden jongeren tussen de 18-35 jaar en ondervroegen hen over het belang van een relatie.

Gelukkiger vrijgezel of in een relatie?

Ze onderzochten of de jongeren in de groep ‘ik vind een relatie belangrijk’ of ‘ik hoef geen relatie’ vielen en bepaalden ook hun mate van welzijn. De mate van welzijn konden zij aflezen aan de tevredenheid over liefdesleven, algemene tevredenheid en bloei. Alle drie dragen namelijk bij aan geluk.

Over het algemeen had de jongere generatie een lager welzijn als zij geen relatie hadden. Maar de jongeren die een relatie minder of niet belangrijk vonden, waren tevredener over hun leven, dan de vrijgezellen die een relatie wél belangrijk vonden.

Maatschappelijke druk

Oftewel: de manier hoe je naar relaties kijkt en hoe belangrijk je dit in jouw leven vindt, heeft ook invloed op jouw welzijn.

Het onderzoek laat zien dat, hoewel veel jongeren graag in een relatie zouden zitten, sommigen dat helemaal niet zo nodig vinden. Daarom is de maatschappelijke druk, die aanmoedigt om een relatie te hebben, volgens deze therapeuten niet voor iedereen gunstig.

Persoonlijke doelen

De Pawelski’s benadrukken dat we de jongeren daarin niet moeten pushen. En zeker niet door continu aan te moedigen om te daten of te vragen of hij of zij al ‘een relatie heeft’. Nee, volgens de therapeuten is het beter om deze jongeren aan te moedigen in hun persoonlijke doelen. Zoals opleiding, carrière, sportieve doelen, karaktervorming of het vormen van hechtere vriendschappen.

