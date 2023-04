Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze studie blijkt de meeste ‘manipulatieve’ en ‘narcistische’ studenten te trekken

Sommige studies trekken meer manipulatieve studenten dan anderen. Iemand die goed kan manipuleren en misleiden, wordt ook wel een machiavellist genoemd. En klaarblijkelijk vind je die regelmatiger op een specifieke opleiding.

Machiavellisme is een persoonlijkheidstrek waarbij iemand zich kenmerkt door manipulatie of misleiding te gebruiken, vaak voor het nastreven van zijn of haar eigenbelang. Daarnaast handelen zij zonder emotie of moraliteit. Onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke Personality and Individual Differences, toont aan dat de machiavellisten een voorkeur hebben voor een bepaalde studierichting.

Studie met de meest manipulatieve studenten

Wie de grootste machiavellisten bleken? Studenten politiek en rechten spanden de kroon. Gevolgd door studenten informatica, economie en natuurkunde.

Het is bekend dat studierichting, naast beroepsinteresse, ook veelal wordt bepaald door persoonlijkheidskenmerken. Dat de studiekeuze wordt beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken is al regelmatig onderzocht, maar onderzoek naar negatieve of donkere persoonlijkheidskenmerken ontbrak. Maar nu werden ook kenmerken als psychopathie, narcisme en dus hoog machiavellistisch bekeken. En de advocaat bleek de grote winnaar.

Duistere eigenschappen: ‘Psychopathie, narcisme en machiavellisme’

Wat best verklaarbaar is, want mensen met ‘duistere trekken’ kiezen voor universitaire richtingen waar macht en status aan de orde zijn. Zoals de zakelijke of economische wereld, maar dus ook politiek of recht.

En dat is best interessant aangezien eerder wetenschappelijk werk van twee Amerikaanse professoren concludeerde dat een goede en effectieve advocaat gedragskenmerken als „passie, betrokkenheid, integriteit en eerlijkheid” beheerst.

Overigens is de term Machiavellisme afkomstig van de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli. En nu mag jij raden welk beroep hij en zijn vader uitoefenden. Yep, ze werkten in de advocatuur. Het zou dus kunnen dat een advocaat uiteindelijk dezelfde gedragskenmerken heeft, als de oplichters die hij bijstaat in de rechtszaal.

Minst machiavellistische studies

In alle studierichtingen bleken overigens meer mannen machiavellistische trekken te hebben dan vrouwen. En er waren, gelukkig, ook studierichtingen die laag op de ‘manipulatie’-ladder eindigden. Want studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde en onderwijs bleken het minst manipulatief. Nu we het toch over manipulatie hebben, wellicht heb je iets aan deze 4 signalen die laten zien of iemand een meestermanipulator is.