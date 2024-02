Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Help Mijn Man is Klusser-kijkers verbazen zich over zieke Remi: ‘Waarom koop je zo’n klushuis?’

Help Mijn Man is Klusser ging gisteravond langs bij Remi en Sarah, die al vier jaar in een bouwval leven. Mede door de ziekte van Remi is klussen een zware opgave. En hoewel kijkers met hem te doen hebben, snappen ze niet waarom Remi zichzelf in zo’n benarde situatie heeft geholpen.

Sarah, Remi en hun zoontje Bram leven al vier jaar in een bouwval. Remi’s tweelingzus heeft het gezin opgegeven voor het programma, omdat Remi ziek is. Sinds zijn kinderjaren heeft hij diabetes, waardoor zijn organen langzaam uitvallen.

Help Mijn Man is Klusser bij gezin Remi en Sarah

Het huis heeft geen verwarming en heeft enkelglas. Daardoor is het 4,5 graden in de woning. Sarah en Remi slapen om die reden regelmatig op een vakantiepark. En als ze wel thuis zijn, slapen, eten en leven ze met het gezin in één slaapkamer. Remi’s zus is bang dat haar broer een longontsteking krijgt en dat dat ernstige gevolgen voor hem kan hebben.

Remi heeft een nieuwe nier en alvleesklier. Maar met die organen kan hij tien jaar leven. Inmiddels heeft hij de nier en alvleesklier zeven jaar. Volgens de zus van Remi is het gezin, mede door de ziekte van haar broer, in een benarde situatie beland. En overschat Remi wat hij kan.

Remi is ernstig ziek

Als presentator John Williams Remi en zijn gezin bezoekt, voelt Remi de bui al hangen. Hij moet huilen en weet dat het over het huis gaat. En hoewel Remi graag wil helpen bij het opknappen van zijn huis, blijkt dat toch te veel gevraagd. Uiteindelijk komt een grote groep vrienden helpen bij de verbouwing. Mede om ook Remis krachten te sparen. Maar hij kan het maar moeilijk loslaten en gaat daarin behoorlijk over zijn grenzen. „Dit huis is wat ik nalaat. Ik wil dat Sarah en Bram zich hier straks kunnen redden als ik er niet meer ben.”

Het lukt het HMMIK-team om een groot deel van de klus te klaren. En hoewel er nog werk te verrichten is, is het belangrijkste streven behaald. Het gezin heeft namelijk eindelijk licht en verwarming in hun huis en een fijne woonkamer om in te leven.

Kijkers verbazen zich over aankoop klushuis

En hoewel kijkers te doen hebben met Remi, vragen zij zich ook af waarom hij zich zoveel op de hals heeft gehaald. Iemand die zo ziek is, zou volgens hen niet aan zo’n klushuis moeten beginnen.



Maar los van hoe erg ik het voor hem vind: waarom koop je in godsnaam een huis, waar nog zoveel aan moet gebeuren als je zelf zo ziek bent??#hmmik#helpmijnmanisklusser pic.twitter.com/JXNvuExghh — ⭕️ns mam (@OnsMam) February 26, 2024



Waarom?? Een huis kopen wat opgeknapt moet worden als je ziek bent en niet kan klussen #helpmijnmanisklusser#hmmik#helpmijnbroerisklusser Met Pipi Langkous gedachte:

ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) February 26, 2024



Wat ik mij afvraag, je zit in zo’n situatie, man ziek, huis wat op instorten staat, is er dan in die 3 jaar geen moment geweest dat je denkt goh laat ik wat hulp inschakelen??? Of is John bellen makkelijker?? #hmmik pic.twitter.com/6aLqxweucR — M@rianne (@Mrianne5) February 26, 2024

Je kijkt Help Mijn Man is Klusser terug via Videoland.

Reacties