Zijn meer jongeren in ons land conservatief? Psycholoog legt uit

Zijn jongeren in ons land steeds conservatiever? Op die vraag ging Op1 gisteren in, met psycholoog Nynke Nijman. In de Verenigde Staten lijkt de conservatieve stroming namelijk steeds populairder en ook in ons land lijkt het steeds meer voet aan de grond te krijgen.

Psycholoog bij Op1: ‘Sommige jongeren vinden homo’s ziek’

Bij de talkshow begint het gesprek over conservatisme met Amerika: daar steekt het veel de kop op tegenwoordig. Maar psycholoog Nynke Nijman ziet ook in ons eigen land dat de conservatieve stroming nog sterk aanwezig is. „Als je het over thema’s zoals homoseksualiteit hebt, dat sommige jongeren uitspreken dat homo’s ‘ziek’ zijn of moeten ‘oprotten'”, begint Nijman. „Ze vinden het ook belachelijk dat er aandacht is voor genderdiversiteit.” Nijman geeft voorlichting over zulke thema’s op scholen, en probeert daarbij „cultuursensitief” te zijn, maar soms maakt ze mee dat jongeren uit de les weglopen omdat ze het niet willen horen.

„Heb jij dit door de tijd heen zien veranderen en erger zien worden?”, vraagt Op1-presentatrice Fidan Ekiz. „Nee, eigenlijk niet”, komt het antwoord van Nijman. Volgens haar zijn deze conservatieve instellingen er altijd al geweest en is dat niet iets dat in de laatste jaren ‘erger’ is geworden. Zo schetst Ekiz dat influencer Andrew Tate er wel een handje in kan hebben gehad dat conservatisme meer jongeren aanspreekt.

Zijn meer jongeren conservatief?

„Veel mensen zeggen dat conservatieve denkbeelden zo worden overgedragen via social media, maar ik vraag me af: is dat wel zo?”, aldus Ekiz. Volgens Nijman is het „helemaal niet nieuw”. „Het heeft altijd al bestaan en er is ook altijd al een enorme polarisatie geweest. Ja, er zijn jongeren die heel erg conservatief zijn, maar er zijn ook juist jongeren die labels heel erg loslaten. Zij zijn juist heel erg van de diversiteit en inclusiviteit.”

Nijman benadrukt dat het niet zo is dat álle jongeren heel erg conservatief zijn: „Alleen, er is op dit moment wel een hele grote groep, waar ook nog eens heel veel aandacht voor is op sociale media.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

