Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Narcistische neigingen onder jongeren nemen toe, deze psycholoog legt uit waarom

Volgens sociaal-psychologen neemt narcisme onder jongeren toe. Maar waar komt dat door? Psycholoog Nigel Barber heeft daar zo zijn ideeën over.

Narcisten vertonen veelal egoïstisch gedrag, zijn dominant, willen bewonderd worden en hebben vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf belangrijker dan anderen. Wist je trouwens dat deze studie de meest narcistische en manipulatieve studenten trekt?

Narcistische neigingen jongeren nemen toe

Hoewel een daadwerkelijke narcistische persoonlijkheidsstoornis minder vaak voorkomt dan we wellicht denken, nemen narcistische neigingen toe, vooral onder de jongere generatie, belicht Barber in het Amerikaanse Psychology Today.

Narcisten zijn vaak kwetsbaar. En tegelijkertijd worstelt de jongere generatie tegenwoordig in grote mate met angsten, depressie, eenzaamheid en zelfmoordgedachten. Daarnaast lijden vooral jonge vrouwen onder de onzekerheden over het uiterlijk vertoon.

Cijfers op school

Barber noemt een aantal maatschappelijke factoren op die volgens hem de jongere generatie beïnvloeden. Zo haalt hij onder meer het geven van cijfers op school aan. Kinderen die alleen maar tienen halen, kunnen zichzelf volgens hem verheven gaan voelen.

Sociaal-psycholoog Jean Twenge deed namelijk onderzoek naar het becijferen van studenten. Ze concludeerde dat studenten die hoger scoorden op de Narcistische Persoonlijkheidsinventaris, veelal becijferd werden in hun leven. Hoge cijfers die hun gevoel van eigenwaarde hadden doen stijgen. Volgens Barber creëren studenten op die manier een hoog, mogelijk opgeblazen gevoel, van eigenwaarde.

Social media, selfies en glamoureuze leefstijl

Tegelijkertijd maken narcisten zich veelal zorgen over hoe anderen over hen denken. De psycholoog benadrukt dat moderne technologie en social media „de perfecte instrumenten zijn voor zelfpromotie”.

Daarnaast maken telefoons tegenwoordig professionele foto’s en zijn we inmiddels allemaal bekend met het fenomeen ‘selfie’. Barber noemt dat jongeren op social media veelal zichzelf en een glamoureuze en luxe leefstijl laten zien. „Jaloersmakende episoden in iemands leven. Maar vaak sterk in strijd met iemands interne ellende”, aldus Barber.

Psycholoog Nigel Barber waarschuwt voor social media

De psycholoog vergelijkt het met een grote online competitie. Wie is de beste? En de winnaar zorgt ervoor dat zijn of haar volgers zich minderwaardig voelen en FOMO (Fear of missing out) ervaren. „Op deze manier moedigen social media mensen aan om een opgeblazen zelfbeeld te krijgen en anderen fanatiek te laten zien hoe geweldig hun levensstijl is. Met andere woorden: sociale media beïnvloeden mensen om zich te gedragen als individuen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.”

De psycholoog haalt als voorbeeld influencers aan. De online beroemdheden met miljoenen volgers die hun geweldige leven laten zien, maar tegelijkertijd worstelen met hun mentale gesteldheid. „Er is iets heel leegs, neps en gevaarlijks aan een sociaal leven dat zich voornamelijk online afspeelt.” Barber waarschuwt voor de toenemende eenzaamheid, mede door de hoeveelheid tijd die we online doorbrengen. Eerder sprak ook psycholoog Thijs Launspach eenzelfde soort boodschap tegen Metro uit.

Goed gesprek

Wij mensen blijven sociale wezens en nee, social media vervult niet de sociale behoeftes die we hebben. Daarom oppert Barber dat we weer wat vaker de moeite nemen om met iemand een echt gesprek te voeren en zo die narcistische neigingen een beetje kunnen temperen.

Reacties