Na KLM schrapt ook Transavia vluchten: duurdere kerosine raakt reiziger
Na KLM moet nu ook Transavia ingrijpen door de snel stijgende brandstofprijzen. De luchtvaartmaatschappij schrapt in mei en juni een deel van haar vluchten.
Dat gebeurt kort nadat KLM al 160 vluchten van en naar Schiphol uit de planning haalde.
Vluchten steeds minder rendabel
Volgens Transavia zijn de ingrepen nodig door de fors gestegen kerosineprijzen, die samenhangen met de onrust in het Midden-Oosten. Ongeveer 2 procent van alle vluchten verdwijnt uit het schema.
KLM nam eerder al een vergelijkbare maatregel. De maatschappij schrapt 160 Europese vluchten omdat die financieel niet meer uit kunnen. Dat is minder dan 1 procent van het totale aanbod, maar laat wel zien dat de druk oploopt.
Meer kans op wijzigingen
Voor reizigers betekent het vooral meer kans op wijzigingen. KLM boekt passagiers automatisch om naar een andere vlucht. Bij Transavia kunnen reizigers kiezen: omboeken, een voucher of geld terug.
Tegelijkertijd worden tickets duurder. Transavia verhoogde de prijzen al met gemiddeld zo’n 10 euro per retour en ook KLM heeft laten weten de prijzen van retourtickets van lange vluchten te hebben verhoogd. Het gaat hierbij om vluchten die langer dan zes uur duren en de prijsverhoging geldt sinds vorige week voor de economy class van KLM en Air France, maar niet voor retourtickets van dochterbedrijf Transavia.
Probleem speelt breder
De problemen beperken zich niet tot Nederland. Wereldwijd worstelen luchtvaartmaatschappijen met de hoge brandstofprijzen en onzekerheid over belangrijke olieroutes.
Voorlopig blijven de gevolgen nog relatief beperkt, maar de kans is groot dat er meer aanpassingen volgen als de situatie aanhoudt.
