IMF: oorlog raakt economieën in Midden-Oosten hard

De oorlog in het Midden-Oosten raakt de economische groei van landen in de regio, onder meer doordat de Straat van Hormuz vrijwel volledig is afgesloten voor olie- en gastankers. Bovendien zijn energiefaciliteiten beschadigd door aanvallen en het vliegverkeer rond de Perzische Golf is ernstig ontregeld. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Vooral Qatar, Irak en Iran worden hard geraakt.

Het IMF verwacht dat de economie van Qatar, een van ’s werelds grootste exporteurs van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), dit jaar met 8,6 procent zal krimpen. Voor Irak wordt nu een krimp van 6,8 procent verwacht en voor Iran een krimp van 6,1 procent, aldus het fonds.

De twee grootste economieën van de Golfregio, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, laten nog wel groei zien, maar fors minder sterk dan eerder gedacht. Het IMF voorziet voor die twee landen een groei in 2026 van 3,1 procent. Zij hebben alternatieven om de Straat van Hormuz te omzeilen via andere exportroutes voor olie en gas.

Sluiting

„De sluiting van de Straat van Hormuz, de verstoring van olie- en gasproductie en de ernstige impact op het vliegverkeer naar en via de Golf hebben allemaal onmiddellijke economische gevolgen”, aldus het IMF. Zo worden ook het toerisme en de logistieke sector in de regio geraakt door de Iranoorlog. Het IMF waarschuwt dat als het conflict veel langer gaat duren, de gevolgen nog groter kunnen zijn.

Eerder deze week zei het IMF al dat de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk zijn slechtste jaar beleeft sinds het begin van de coronacrisis.

ANP

