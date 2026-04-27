Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Simons mist WK door zware knieblessure

Xavi Simons mist het WK voetbal door een zware knieblessure. Zijn club Tottenham Hotspur bevestigt tegenover verschillende media dat de Oranje-international zaterdag in het competitieduel met Wolverhampton Wanderers zijn voorste kruisband in zijn rechterknie heeft gescheurd.

Simons raakte na een uur spelen geblesseerd in een duel met Hugo Bueno. De 23-jarige middenvelder werd aan de rand van het veld behandeld en probeerde nog verder te spelen, maar moest kort daarna alsnog per brancard van het veld. Onderzoek wees uit dat hij mogelijk tot twaalf maanden is uitgeschakeld.

„Mijn seizoen is abrupt voorbij en ik probeer dit te verwerken”, schrijft Simons op Instagram. „Eerlijk gezegd ben ik er kapot van.” Ook noemt hij het missen van het WK „hartverscheurend”.

WK

Simons maakt normaal gesproken deel uit van de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint op 11 juni. Oranje speelt op 14 juni zijn eerste wedstrijd tegen Japan.

„Alles wat ik wil doen, is vechten voor mijn team en nu is me dat afgenomen… net als het WK”, schreef Simons. Met Tottenham Hotspur is de aanvaller nog verwikkeld in een felle strijd tegen degradatie uit de Premier League. Ondanks een overwinning op Wolverhampton Wanderers staan de Spurs op de achttiende plaats met 34 punten. Dat zijn 2 punten minder dan West Ham United, dat op een veilige zeventiende plek staat. Er zijn nog vier speelronden in de Premier League.

ANP

Vorige Volgende

Reacties