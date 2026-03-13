Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel betaal je nu al meer voor een lange vlucht bij KLM door de stijgende kerosineprijzen

De prijzen voor vliegtuigbrandstof rijzen momenteel de pan uit door de oorlog in het Midden-Oosten en dat is duidelijk te merken aan de kosten van vliegtickets. KLM laat weten de prijzen van retourtickets van lange vluchten te hebben verhoogd.

Het gaat hierbij om vluchten die langer dan zes uur duren en de prijsverhoging geldt sinds woensdag voor de economy class van KLM en Air France, maar niet voor retourtickets van dochterbedrijf Transavia.

Kosten lange vlucht KLM verhoogd

De luchtvaartmaatschappij laat weten dat ze door de stijgende prijzen voor vliegtuigbrandstof genoodzaakt zijn om hun retourtickets met 50 euro te verhogen. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat de olie- en brandstofprijzen flink zijn gestegen.

De prijs van kerosine – vliegtuigbrandstof – dat voor een belangrijk deel uit die regio komt, ligt ruim 70 procent hoger dan een maand eerder. Luchtvaartmaatschappijen kiezen ervoor om de kostenverhoging door te berekenen in hun ticketprijzen.

Prijsstijging is ‘onvermijdelijk’

Naast KLM kondigde eerder ook de Scandinavische luchtmaatschappij SAS een tijdelijke prijsverhoging aan. Volgens Willie Walsh, de topman van de International Air Transport Association, is het onvermijdelijk dat de ticketprijzen stijgen als de olieprijzen omhoog blijven gaan. Volgens hem vormen de brandstofkosten ongeveer een kwart van de totale uitgaven van luchtvaartmaatschappijen.

„Het probleem voor luchtvaartmaatschappijen is de snelheid waarmee de olieprijs verandert. Bij een zeer snelle stijging is het moeilijk voor maatschappijen die extra kosten onmiddellijk te compenseren”, zegt Walsh.

De oorlog in het Midden-Oosten heeft niet alleen invloed op de kosten van vliegtickets, maar uiteindelijk ook op onze koopkracht.

