Steun voor het koningshuis blijft stabiel, Máxima opnieuw populairst

De steun voor het koningshuis in Nederland blijft dit jaar nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse Koningsdagenquête van de NOS, uitgevoerd door Ipsos I&O.

Na een lichte stijging in de afgelopen jaren lijkt de waardering nu te stabiliseren.

Zes op de tien voor het koningshuis

Net als vorig jaar wil een meerderheid van de Nederlanders vasthouden aan het koningshuis: 62 procent is voorstander van de monarchie. Het aantal mensen dat liever een republiek ziet, daalde licht van 22 naar 20 procent.

Opvallend is het verschil tussen generaties: ouderen zijn vaker voorstander (69 procent) dan jongeren (52 procent).

Máxima scoort opnieuw het hoogst

Ook de waardering voor de leden van het koningshuis blijft stabiel. Koningin Máxima krijgt opnieuw het hoogste rapportcijfer: een 7,5. Prinses Amalia volgt met een 7,3 en koning Willem-Alexander krijgt een 6,9.

Wel is de tevredenheid over de koning toegenomen: 53 procent is positief, tegenover 47 procent een jaar eerder.

Interesse daalt in het koningshuis daalt

Tegelijkertijd neemt de interesse in het koningshuis af. Nog 21 procent van de Nederlanders zegt geïnteresseerd te zijn, waar dat vorig jaar 27 procent was.

Ook groeit de kritiek op de kosten: bijna de helft (49 procent) vindt het koningshuis te duur, een duidelijke stijging ten opzichte van 34 procent in 2025.

Waardering voor inzet bij Defensie

Dat koningin Máxima en prinses Amalia zich het afgelopen jaar inzetten voor Defensie, kan op steun rekenen. Bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) vindt dat een goede ontwikkeling.

Over Máxima’s werkzaamheden naast haar rol als koningin is minder bekend: slechts 10 procent weet wat zij doet, tegenover 14 procent vorig jaar.

Verdeelde reacties op bezoek VS

De enquête werd gehouden rond de recente werkreis van het koningspaar naar de Verenigde Staten, inclusief een bezoek aan president Donald Trump. Over dat bezoek zijn de meningen verdeeld: 27 procent vindt het goed dat het koningspaar dineerde en overnachtte in het Witte Huis, terwijl 33 procent het juist een slecht besluit noemt.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

