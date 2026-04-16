Dure diesel zorgt voor duurdere schoolreisjes: ouders betalen dit bedrag extra

De stijgende dieselprijzen werken inmiddels ook door in schoolreisjes: door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere brandstofkosten zien touringcarbedrijven zich genoodzaakt een brandstoftoeslag te rekenen. Deze extra kosten komen uiteindelijk bij ouders terecht.

Een school in Amersfoort kreeg onlangs het volgende mailtje van een touringcar waarbij ze net een schoolreisje hadden geboekt: ‘De kosten voor diesel zijn de afgelopen periode uitzonderlijk gestegen. Door de aanhoudende stijging zijn wij genoodzaakt om een brandstoftoeslag in te voeren.’

Brandstoftoeslag is toegestaan

Volgens RTL Nieuws is het geen uitzonderlijke mail en krijgen meerdere scholen momenteel soortgelijke berichten. Ook bedrijven die personeelsuitjes boeken worden geconfronteerd met hogere kosten. Het is ook toegestaan om een dergelijke toeslag te vragen. Bij touringcarbedrijven staat vaak in de kleine lettertjes dat ze een brandstoftoeslag aan klanten kunnen vragen als de brandstofprijs stijgt.

Hoeveel betaal je meer?

Heel hoog is zo’n toeslag overigens niet. Edwin Struis, directeur van touringcarbedrijf SnelleVliet, vraagt voor een schoolreisje of bedrijfsuitje dat een dag duurt een toeslag van circa 1 euro per persoon. Dit is gebaseerd op een reisafstand van in totaal 200 tot 300 kilometer. Dat is inclusief de rit naar een school of bedrijf, om vanuit daar verder te gaan.

Andere touringcarbedrijven blijken vergelijkbare prijzen te hanteren. Pouw Holding rekent een brandstoftoeslag van 30 euro per dagdeel per bus. Uitgaande van een bus met 50 passagiers is dat 0,60 euro per persoon per dagdeel. Bij een dubbeldekker voor 90 passagiers wordt dat 0,33 euro.

