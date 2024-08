Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betalen op vakantie: in welke valuta en met welke kaart? Financieel expert geeft tips

Een etentje hier, dagje daar en nog een excursie erbij. Je vakantie boeken is één ding, wat je op de plek van bestemming allemaal gaat eten en ondernemen is veel belangrijker. Wat is eigenlijk de beste manier om te betalen op vakantie. Contant, met pinpas of je creditcard? Een financieel expert legt uit in welke situaties je op welke manier zou moeten betalen.

En een vakantie begint uiteraard bij het boeken. Nog geen inspiratie, of net terug van vakantie en alweer helemaal zin in de volgende? Metro tipt je IJsland, en dan specifiek in de zomer.

Hoe betaal je op vakantie?

Jos van de Kerkhof, Country Manager bij Visa, is perfect op de hoogte van de beste (en meest veilige) manieren om te betalen als je op vakantie bent.

Je reis boeken

We beginnen nog vóór je echt op vakantie gaat: het boeken van je reis. De meest ‘normale’ manier is je pinpas of credit card te gebruiken of alles te doen via online bankieren. Die manieren zijn niet alleen eenvoudig, maar boeken met creditcard of pinpas biedt ook enige bescherming. Het is via je bank in veel gevallen eenvoudig je geld terug te krijgen.

Eten in het vliegtuig

In het vliegtuig kun je bij veel maatschappijen zowel contant als met pin betalen, maar soms worden alleen creditcards geaccepteerd. Om honger in het vliegtuig tegen te gaan, doe je er dus goed aan je creditcard binnen handbereik te hebben. Betalen kan trouwens ook met je telefoon of horloge, daar is geen internetverbinding voor nodig.

Auto huren

Bij sommige creditcards zijn autohuurverzekeringen inbegrepen. Ben je van plan een auto te huren op vakantie, check dit dus even. Als je dan afrekent met zo’n creditcard, ben je extra beschermd als er een ongeluk plaatsvindt. Zoek wel even de precieze dekking en voorwaarden op, zodat je niet met lege handen achterblijft.

Souvenirs kopen op de markt

Wat contant geld op zak hebben is altijd handig, zeker in landen waar kleine verkopers nog geen pinapparaat bij zich hebben. Als je op de markt een souvenir wil kopen, is contant geld een van de handigste manieren om dat te doen. Op de meeste geldautomaten kun je zien of je pas het daar doet, maar scherm je pincode wel af en laat je niet afleiden door mogelijke zakkenrollers. Ook is het een goed idee niet te veel contant geld bij je te dragen.

Noodgevallen

Mocht je in het ziekenhuis belanden of schade aan een huurauto moeten betalen, is een creditcard daar de meest voor de hand liggende optie voor. Met een creditcard kun je vaak namelijk een hoger bedrag in één keer uitgeven. Als je thuis bent, kun je de kosten dan declareren bij je reis- of ziektekostenverzekering. Als je geluk hebt, krijg je (een deel van) het geld terug.

Een strandbedje huren

Net zoals je souvenirs op de markt, kun je er op het strand niet vanuit gaan dat iedereen een pinapparaat op zak heeft. Wil je een ligbedje huren, een verse kokosnoot of ijsje kopen op het strand? Zorg dan voor wat contant geld op zak. Nogmaals: pin geen enorme bedragen, zeker niet als je regelmatig het water ingaat en verminderd zicht hebt op je spullen.

Aankopen op reis

Zonnebril vergeten en een nieuwe moeten kopen? Of natuurlijk de versleten sandalen die écht aan vervanging toe zijn. Bij dit soort aankopen ben je ook meer beschermd met een creditcard. Als er sprake is van aankoopbescherming, krijg je namelijk mogelijk een vergoeding of vervanging als er iets met je spullen gebeurt. Doorgaans zijn aankopen die met een creditcard zijn gedaan, ten minste 180 dagen verzekerd tegen schade, diefstal en verlies. Check wel even je dekking en de voorwaarden.

In welke valuta kun je het beste aankopen doen?

Als je in het buitenland dingen koopt, is het vaak voordeliger om te kiezen dat in de lokale valuta te doen. Soms bieden winkeliers een wisselkoers aan, maar die valt meestal niet heel voordelig uit. Als je in de lokale valuta betaalt, houd je de wisselkoers van je eigen bank aan. Die is doorgaans beter.

Reacties