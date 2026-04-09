Annemarie (39) werd voor 2500 euro opgelicht door een verhuisbedrijf: ‘We stonden klaar met al onze spullen’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht delen lezers hun duurste, pijnlijkste of gewoon gênantste momenten waarop ze erin trapten, zodat jij dat hopelijk niet hoeft te doen. Deze week vertelt Annemarie Verhulst (39) hoe haar emigratie naar Spanje bijna in chaos eindigde. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

Annemarie: „We gingen met ons gezin emigreren naar Spanje, een droom waar we al jaren naartoe werkten. We hadden ons huis verkocht, een huis in Spanje gehuurd, plannen gemaakt: alles stond klaar. Het enige wat nog geregeld moest worden, was de verhuizing.

Spaans verhuisbedrijf

Ik heb meerdere offertes aangevraagd bij verhuisbedrijven, zowel in Nederland als in Spanje. Via Facebook kwam ik in contact met een Spaans verhuisbedrijf. We mailden een paar keer heen en weer en ik kreeg een offerte van 5000 euro. Dat was zo’n 1000 tot 1500 euro goedkoper dan de Nederlandse bedrijven. Dat voelde als een mooie meevaller, want emigreren is al duur genoeg.

Er was wel één voorwaarde, ik moest de helft vooraf betalen: 2500 euro voor onder andere brandstof en tol, omdat ze vanuit Spanje naar Nederland moesten rijden. De andere 2500 euro zou ik pas bij aankomst in Spanje betalen. Het klonk helemaal logisch, dus ik ging akkoord. Ik maakte het bedrag over en kreeg een bevestiging. Alles leek geregeld.

Geen verhuiswagen

Op de dag van de verhuizing was ons hele huis ingepakt. Dozen stonden netjes opgestapeld en ook de meubels hadden we al ingepakt. We waren er helemaal klaar voor, maar er kwam maar geen verhuiswagen. In het begin dacht ik nog: ze hebben vast vertraging. Dat kan gebeuren, maar na twee uur begon ik toch onrustig te worden. Ik heb gemaild, geen reactie. Ik heb gebeld naar het nummer dat onderaan de mail stond. Geen gehoor. Na nog een keer bellen, nog niets.

Na ongeveer vier uur voelde ik aan alles dat het niet kon kloppen. We stonden daar, met ons hele hebben en houden, terwijl we wisten dat vijf dagen later de sleuteloverdracht was van ons oude huis. De nieuwe bewoners zouden erin gaan. We hadden dus geen tijd om rustig een oplossing te zoeken.

In paniek

De stress was echt niet normaal met twee kinderen erbij, die ook niet begrepen wat er gebeurde. Je probeert rustig te blijven, maar vanbinnen slaat de paniek toe. De dag erna hebben we halsoverkop zelf een busje gehuurd en alles ingeladen, wat echt een gigantische klus was. Het was totaal niet hoe we het voor ons hadden gezien.

We zijn uiteindelijk in Spanje aangekomen en alles is goed gekomen, maar die 2500 euro ben ik gewoon kwijt. En die stressvolle dagen, die vergeet ik echt nooit meer. Het had zo’n mooie start moeten zijn.”

Tips van Danielle van Happy met Geld:

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Als je al duizenden euro’s uitgeeft aan een emigratie, voelt 2500 euro vooruit betalen niet als een risico. Je hoopt zo hard dat het klopt, dat je jouw gezonde achterdocht even parkeert. Precies daar slaan oplichters hun slag.

Rode vlag

Ze verzinnen een verhaal dat logisch klinkt. Brandstof en tol voor de rit vanuit Spanje? Logisch toch?! Maar dit had een rode vlag moeten zijn: een professioneel bedrijf draagt zelf het risico voor de heenreis. Dat hoort bij het runnen van een bedrijf.

Een professioneel verhuisbedrijf werkt altijd met een schriftelijk contract. Geen contract? Geen KVK-nummer, of de Spaanse versie daarvan? Alleen een mailadres en een rekeningnummer? Stop dan, hoe geloofwaardig het ook klinkt.

Doe onderzoek naar het verhuisbedrijf

Check het bedrijf zelf: zoek het op in het Handelsregister van de KVK en lees de reviews. Niet via de linkjes die ze je sturen en niet via hun eigen website. Gebruik Google voor onafhankelijke reviews. De drukte, de kosten en het gevoel eindelijk een meevaller te hebben, maken je kwetsbaar. Oplichters weten precies dat ze dan goede kans maken.

Stel jezelf één eerlijke vraag: zou ik dit bedrag overmaken aan een onbekende van Facebook voor een dienst die nog geleverd moet worden? Is het antwoord nee? Doe het dan niet. Je wilt niet op de dag dat jouw gezin ergens opnieuw begint, tussen de dozen op de stoep staan wachten op een busje dat nooit komt.”

Danielle Heesbeen van Happy met Geld helpt mensen van geldstress naar financiële rust. Met ruim twintig jaar ervaring in geldzaken weet ze dat oplichting niet alleen je bankrekening raakt, maar vooral je vertrouwen.

