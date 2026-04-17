Zorgen om vluchten in meivakantie: dit zijn je rechten bij duurdere tickets of annuleringen

Een kerosinetekort, geannuleerde vluchten en duurdere vliegtickets; reizen kan nog weleens moeilijk worden, de komende tijd. Veel Nederlanders kiezen voor een vakantie dichterbij huis, maar wat als je toch een verre vliegvakantie hebt geboekt en je ticket wordt ineens duurder? Dan weten veel mensen niet waar ze recht op hebben.

Volgens rechtsbijstandsverzekeraar ARAG zijn er duidelijke regels, maar die zijn niet bij iedereen bekend.

Vliegtickets duurder? Soms kun je gratis annuleren

Gaat de prijs van een pakketreis met meer dan 8 procent omhoog? Dan mag je die kosteloos annuleren. Dat geldt alleen voor reizen waarbij vlucht en verblijf samen zijn geboekt via één aanbieder. Je hebt dan recht op volledige terugbetaling, ook als je al hebt betaald.

Boek je losse tickets, dan geldt deze bescherming niet.

Geen voucher verplicht bij annulering

Wordt een pakketreis geannuleerd, dan heb je recht op geld terug. Een reisorganisatie mag een alternatief aanbieden, maar je hoeft geen voucher te accepteren. Die keuze ligt altijd bij jou.

Onrust in de wereld lijkt ervoor te zorgen dat we massaal onze vakantieplannen voor de komende twee weken hebben gewijzigd. Hoewel nog steeds veel mensen eropuit gaan, wordt er vaker gekozen voor een bestemming dichtbij huis. Ook boeken we minder vaak vliegtickets, zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor.

Brandstoftoeslag op vliegtickets niet zomaar toegestaan

Soms proberen luchtvaartmaatschappijen of reisorganisaties extra kosten door te rekenen, bijvoorbeeld vanwege brandstofprijzen.

Dat mag alleen als dit vooraf duidelijk in de voorwaarden stond. Is dat niet zo, dan kun je die toeslag op de vliegtickets weigeren.

Tot 600 euro compensatie bij geannuleerde vlucht

Bij een geannuleerde vlucht kun je in sommige gevallen tot 600 euro compensatie krijgen. Dat valt onder Europese regelgeving. Luchtvaartmaatschappijen beroepen zich vaak op ‘overmacht’, zoals een kerosinetekort, maar juridisch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Een claim indienen kan dus de moeite waard zijn.

Daarnaast heb je bij annulering van vliegtickets altijd recht op een keuze: je geld terug of een vervangende vlucht, zolang de Europese regelgeving van toepassing is.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

