Onrust in de wereld heeft deze invloed op onze plannen in de meivakantie

De onrust in de wereld blijkt ervoor te zorgen dat we massaal onze vakantieplannen hebben gewijzigd de komende twee weken. Hoewel nog steeds veel mensen eropuit gaan, wordt er vaker gekozen voor een bestemming dichtbij huis. Ook pakken we minder vaak het vliegtuig, zo blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor.

Voor het onderzoek werden bijna 3700 Nederlanders gevraagd naar hun vakantieplannen voor de meivakantie. Het onderzoek vond eind maart plaats, toen de oorlog tussen Iran en de VS net was losgebarsten.

Andere vakantiebestemmingen voor meivakantie

Hoewel nog steeds even veel Nederlanders op vakantie gaan als vorig jaar – 58 procent – zien de vakantiebestemmingen er wel anders uit. Vooral Europese bestemmingen zijn in trek: 94 procent van alle vakantiegangers kiest ervoor om op het eigen continent te blijven. Verre reizen, met name naar Amerika, verliezen hun aantrekkingskracht.

Eigen land is populair

Daarnaast kiest 40 procent ervoor om in eigen land te blijven. Na Nederland zijn de populairste vakantiebestemmingen Duitsland, Spanje, België en Frankrijk. Binnen Europa reizen mensen er vaker voor om met de (elektrische) auto te reizen. Op vakantie gaan met het vliegtuig is juist minder in trek: vorig jaar ging nog 40 procent met het vliegtuig weg, dit jaar is dat 34 procent. Kamperen blijft ‘stabiel populair’ met 17 procent van de vakantiegangers die daarvoor kiest.

Amerika minder populair

Wat ook een belangrijke reden is voor veel mensen om hun vakantieplannen aan te passen, zijn de prijsstijgingen. Gezinnen met kinderen kiezen vaker voor kortere vakanties, tripjes dichter bij huis of op het besparen van horecauitgaven. Het gemiddelde vakantiebudget per persoon ligt tussen de 250 en 500 euro.

Een vakantiebestemming die aanzienlijk in populariteit is afgenomen, is Amerika. Maar liefst zes op de tien Nederlanders kijkt inmiddels negatief naar dit land. Zuid-Amerika wordt door een deel van de Nederlanders gemeden vanwege ‘veiligheidszorgen’. De ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) blijven geliefde bestemmingen, maar worden dit jaar ‘iets minder vaak genoemd dan vorig jaar’.

