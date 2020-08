Helft Nederlandse vakantiegangers positief over reizen ondanks corona

De vakantieplannen voor dit jaar zijn grotendeels gewijzigd door het coronavirus. Toch zegt ruim de helft van de Nederlandse vakantiegangers in de nabije toekomst even vaak of zelfs vaker te reizen dan voorheen.

Dat blijkt uit onderzoek van Vliegtickets.nl. Ondanks het coronavirus is het grootste deel van de 1200 ondervraagden dus optimistisch wat betreft de vakantieplannen.

Bewuster boeken

40 procent van de ondervraagden is van plan de aankomende twee jaar net zo vaak te reizen als voorheen. Bijna 15 procent zegt zelfs vaker te gaan reizen. 37 procent zegt het reizen te laten afhangen van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Een kleine 8 procent zegt minder vaak te gaan reizen in de nabije toekomst.

Ruim tweederde van de reizigers zegt in de toekomst bewuster na te denken over vakanties. Dit gaat voornamelijk over de veiligheid van de reis, maar ook de bestemming en de luchtvaartmaatschappij spelen een rol in de keuze. „We zien dat veel reizigers selectiever worden in hun keuze voor reisorganisatie en bestemming”, zegt Sander van Veen van Vliegtickets.nl. „Veiligheid staat hierin voorop.”

Misdragingen

Gister werd bekend dat het aantal mensen dat zich misdraagt op een luchthaven of in een vliegtuig flink toeneemt. Dat bleek uit cijfers van de Koninklijke Marechaussee (KMar). In totaal gaat het dit jaar al om 25 incidenten waarbij sprake is van geweld, het negeren van aanwijzingen van vliegpersoneel, roken aan boord en het niet dragen van een mondkapje.

De toename van het aantal relschoppers in vliegtuigen lijkt te worden versterkt door de coronacrisis. Passagiers krijgen aan boord te maken met meer beperkende maatregelen dan normaal, zoals minder service, soms geen alcohol, minder bewegingsvrijheid en het verplichte mondkapje.

