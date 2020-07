Fors aantal klachten van reizigers over vliegreizen

Luchtvaartmaatschappijen geven niet thuis bij klachten over vliegreizen. En die klachten zijn er volop.

Luchtvaartmaatschappijen adverteerden in juni met teksten als ‘We zijn er klaar voor’ en ‘Er wordt weer gevlogen’, maar dat vliegen gaat niet zo voorspoedig als reizigers wordt beloofd. Vouchers worden niet uitgekeerd, tickets niet terugbetaald en er worden veel vluchten geannuleerd. Dat meldt de NOS.

Duizenden gedupeerden krijgen geen gehoor bij luchtvaartmaatschappijen en klagen daarover op sociale media, of bij consumenten- en claimorganisaties. De Consumentenbond krijgt dagelijks tientallen klachten binnen van reizigers. Zij melden dat de klantenservice slecht bereikbaar is, vouchers niet worden verstuurd en dat vluchten worden geannuleerd.

Binnen 24 uur vliegreizen geannuleerd

De bond signaleert dat net geboekte vluchten soms binnen enkele dagen alweer geannuleerd worden. Soms gebeurt dat zelfs binnen 24 uur, bij luchtvaartmaatschappij Transavia bijvoorbeeld. Woordvoerder Gerard Spierenburg: „Wat consumenten vooral stoort is dat ze vooraf niet geïnformeerd worden over de mogelijkheid dat hun vlucht geannuleerd wordt. En dat zou wel moeten, want die kans is fors. Daar zijn luchtvaartmaatschappijen onvoldoende duidelijk over.”

Is het dan wel zo verstandig om nu een vlucht te boeken? Spierenburg: „Het zou zomaar kunnen dat consumenten een andere aankoopbeslissing zouden nemen als ze wisten hoe groot de kans is dat hun vlucht geannuleerd wordt.”

Ik wacht inmiddels ook al enige tijd op een degelijke terugkoppeling van Transavia. Ben nu al meerdere malen van het kastje naar de muur gestuurd tussen transavia en TUI… — Hans (@Hansbredema) July 2, 2020

Niet alleen Transavia hoor….

Ook KLM doet dat nu massaal…. je kan vluchten gewoon boeken maar vele worden meteen al geannuleerd en omgeboekt op tijden dat je niet kan….

Wil je toch andere vlucht en doe je dat online? kost je gewoon bizar veel geld: tot €500.

gewoon bellen. — tweetbird 🇳🇱 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 🇳🇱 (@tweetbird2019) July 2, 2020

@transavia Transavia onbereikbaar ook na 1 1/2 uur in de wacht werd het gesprek afgebroken — Toon de Mol (@Toondemol) July 2, 2020

