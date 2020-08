Politie krijgt honderden tips over grijze Mazda in zaak Tamar (14)

De politie heeft honderden tips binnengekregen over de grijze Mazda 3. Die auto is mogelijk betrokken geweest bij de fatale aanrijding van Tamar (14) uit Marken op 25 juli.

Gister deelde de politie beelden van een grijze Mazda met witte kentekenplaten. En ook van kunststof voorwerpen die in de berm waren gevonden.

Direct nadat de video online verscheen, werden de stukjes plastic die benoemd worden opgepikt op Reddit. Daar bevestigen verschillende mensen dat het zwarte stukje plastic gebruikt wordt in het type auto waar de politie naar op zoek is. De grijze stukjes plastic wordt volgens de speurneuzen gebruikt om de koplampen van de auto op te hangen.

Witte kentekenplaten Mazda

Het voertuig heeft witte kentekenplaten die op de gepubliceerde beelden niet leesbaar zijn. „We weten op dit moment dan ook niet uit welk land het voertuig komt. Witte kentekenplaten worden in onder meer Duitsland en Oost-Europa gebruikt. In sommige gevallen zijn ook Nederlandse kentekens wit.”

De politie is daarom op zoek naar meer beeldmateriaal, van bijvoorbeeld inwoners uit Marken. Er zijn inmiddels honderden tips binnengekomen. De politie kon nog niet aangeven of de tips meer duidelijk maken over de herkomst van de auto politiewoordvoerder kon nog niet zeggen, of dat er inmiddels al meer mensen zich hebben gemeld met nieuw beeldmateriaal.

Parkeerplaats

Op de camerabeelden is te zien dat de Mazda in de nacht van het ongeval op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later kijken twee personen enige tijd naar de voorkant van de grijze Mazda 3. Iets later stappen ze weer in en verlaten ze de parkeerplaats richting Marken. De politie hoopt dat iemand de mensen bij de auto herkent.

Tamar is op zaterdag 25 juli dood gevonden langs de Zeedijk in Zuiderwoude, de dijk die Marken en Volendam met elkaar verbindt. Eerder werd ook al onderzoek gedaan naar andere auto’s, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

