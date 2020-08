Ken je deze podcasts al? #38 True Crime

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week voor Metro Nieuws vijf luisterwaardige podcasts. Ditmaal: True Crime.

1. De Gijzeling van Gladbeck

In De Gijzeling van Gladbeck maken journalist Marcel van Roosmalen en zijn jeugdvriend Roel Gootzen een roadtrip door Duitsland voor een reconstructie van één van de meest roemruchtige bankovervallen ooit. Welke rol speelden de media in dit spraakmakende gijzeldrama? In deze zesdelige-podcastserie van BNNVARA gaan beide journalisten op onderzoek.

2. De Taghi Podcast

Ridouan Taghi is de beruchte hoofdverdachte in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo Misdaadverslaggever Paul Vugts volgt al jaren deze crimineel op de voet. Corrie Gerritsma praat in deze podcast met hem onder andere over de onwaarschijnlijke bloeddorst van Taghi, zijn jeugd, de liquidaties waar hij van verdacht wordt en zijn invloed op de rechtsstaat.

3. De verdwijning van Britta Cloetens

Deze Vlaamse driedelige podcast neemt de luisteraar mee in de mysterieuze verdwijningszaak van Britta Cloetens, een jongedame van 25 die verdween in 2011. De podcast vertelt het verhaal van haar dierbaren, maar ook van de speurders en zelfs van de dader. De makers kregen hun handen op de videoverhoren en maakten er een podcastreeks van.

4. Daders

In de podcast Daders spreekt Cas de Jong (EenVandaag) met moordenaars, ex-TBS’ers en andere zware criminelen. Hoe kwamen zij tot hun gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven?

5. Moord op Het Oosterveld

Begin juli 2018 is op Het Oosterveld in Enschede de 26-jarige Daan Mellee doodgeschoten. De afgelopen twee jaar heeft de politie de moord (nog) niet kunnen oplossen. Wat doet die onzekerheid met nabestaanden? Wie was Daan eigenlijk en waarom moest hij dood? Misdaadjournalist Tom Meerbeek dook in deze zaak en maakte de podcastserie ‘Moord op het Oosterveld’.

