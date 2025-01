Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

70 procent van kinderopvangcentra heeft een wachtlijst, ouders moeten soms maanden wachten

Het gaat qua personeel niet goed bij de kinderopvang. Er is een nijpend personeelstekort, wat leidt tot (lange) wachtlijsten bij ruim 70 procent van alle locaties in Nederland. Bij een op de drie kinderdagverblijven is er een wachtlijst voor alle dagen, in plaats van alleen de dinsdag of donderdag, bijvoorbeeld. Ook de buitenschoolse opvang heeft het druk: bijna 62 procent heeft een wachtlijst.

Onlangs bleek al dat ouders niet te spreken zijn over de gang van zaken bij sommige kinderopvangcentra. Zo stellen ze dat ze misleidende informatie krijgen en dat ze weinig inspraak hebben. Wist je overigens dat uit onderzoek blijkt dat ouders vaak wel een favoriet kind hebben?

Personeelstekort bij kinderopvang

Dat zoveel kinderopvanglocaties een wachtlijst hebben, blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank. Het personeelstekort oplossen is niet makkelijk: voor elke vier vacatures die openstaan, is slechts één werkzoekende beschikbaar.

„Voor de opvang kun je spreken van een gespannen arbeidsmarkt. Dit is de belangrijkste reden voor de vaak lange wachtlijsten”, zegt Suzanne van Malsen van Nationale Vacaturebank. „Dit heeft weer invloed op de participatie op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt. Het is een beetje een kip en het ei-verhaal. Bij een gebrek aan plaatsen op de kinderopvang of de naschoolse opvang zal er door vaders en moeders getwijfeld worden om meer uren te gaan werken. Deze handjes hebben we alleen wel nodig op de huidige krappe arbeidsmarkt. Vooral in de Randstad is dit een probleem.”

👩‍🏫 Vraag naar personeel toegenomen In vijf jaar tijd is de vraag naar nieuwe medewerkers voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang sterk gegroeid. Er zijn sinds 2019 maar liefst 29.000 nieuwe banen bijgekomen. Dit komt mede doordat kinderen steeds meer tijd doorbrengen op de opvang: in dezelfde periode is het aantal opvanguren gestegen met 26 procent. Het aantal openstaande vacatures is in dezelfde tijd verdubbeld van 3.600 naar 7.500. In de kinderopvang zijn er momenteel in totaal zo’n 131.500 banen.

Grote steden hebben langste wachtlijsten

Het is misschien te verwachten, maar grote steden kampen momenteel met de langste wachttijden voor kinderopvang. Een kwart van de ouders wacht daar minstens drie maanden op een plekje voor hun kind. In andere gebieden die ook sterk stedelijk zijn, is de wachttijd iets korter. Het gaat wel nog steeds om 16 procent van de ouders die langer dan drie maanden wachten op een plekje voor hun kind. Hier kun je zien hoe groot de tekorten bij jou in de buurt zijn.

Gemiddeld gezien moeten 4 op de 10 ouders meer dan een maand wachten voordat hun kind bij de opvang terecht kan. Bij de buitenschoolse opvang bestaat het probleem ook, al is het daar wat minder nijpend. 6 op de 10 BSO’s heeft en wachtlijst, bij 1 op de 4 moet je minimaal een maand wachten voordat je kind er terecht kan.

