Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kinderen onbedoeld verwend? Deze uitspraken van ouders kunnen daar invloed op hebben

Het is een klassiek ouderschapsconflict: iets toegeven om een driftbui te voorkomen. Maar hoe ga je daar mee om en welke uitspraken zijn typisch die verwendheid kunnen uitlokken bij kinderen?

HuffPost zocht het uit en vroeg het aan psychologen.

Verwende kinderen

Hoewel toegeven misschien het probleem oplost, leert reageren met ‘prima, je mag meer’ dat kinderen grenzen kunnen verleggen. Dit is slechts één voorbeeld van veelvoorkomende zinnen die onbedoeld kunnen leiden tot verwend gedrag.

„De manier waarop we met onze kinderen praten – of het nu gaat om toegeven, omkopen of verantwoordelijkheid uit de weg gaan – vormt hun begrip van grenzen en consequenties”, zegt Ann-Louise Lockhart, kinderpsycholoog en oudercoach. „Na verloop van tijd kunnen ze het gevoel krijgen dat ze recht hebben op dingen zonder ze te verdienen, wat hun relaties en gedrag kan beïnvloeden.”

Omgang met kind

„Een ‘verwend’ kind heeft vaak geleerd om te verwachten dat aan zijn behoeften en wensen wordt voldaan zonder moeite te doen of rekening te houden met anderen”, legt Lockhart uit. Er is „geen gen” voor verwende kinderen, voegt Michele Borba, onderwijspsycholoog toe. „De manier waarop we met onze kinderen omgaan kan dit gedrag creëren.”

De zin: ‘alleen deze ene keer’ is zo’n voorbeeld. „Deze uitspraak laat zien dat grenzen flexibel zijn en met genoeg doorzettingsvermogen doorbroken kunnen worden”, legt Lockhart uit. In plaats daarvan moet je goed nadenken over wanneer je nee zegt, adviseert psycholoog Eileen Kennedy-Moore. „Als het iets is wat je niet belangrijk vindt, zeg dan ja. Maar als je er veel waarde aan hecht, zeg dan nee en blijf bij je antwoord.” Vasthouden aan de grens laat zien dat er een reden voor was en leert kinderen om te gaan met teleurstellingen, aldus Lockhart.

‘Als je lief bent, krijg je een traktatie’

Ook de uitspraak ‘als je lief bent, krijg je een traktatie’ kan meer kwaad dan goed doen. „Hoewel beloningen hun plaats hebben, kan het gebruiken ervan om gedrag te sturen een transactionele mentaliteit creëren waarbij kinderen zich alleen goed gedragen als ze er iets voor terugkrijgen”, vertelt Lockhart aan HuffPost. Als alternatief raadt ze aan om natuurlijke gevolgen en positieve handhaving te gebruiken.

De kans is groot dat je kind zich niet aan de afspraak zal houden bij de uitspraak ‘ik geef je dit nu, maar je moet beloven dat je je later zult gedragen’. „Want voor kinderen is nu nu en later is later”, aldus Kennedy-Moore. „Richt je in plaats daarvan op natuurlijke consequenties na het positieve gedrag van je kind.”

Twaalf keer vragen

Ook zeggen hoevaak je iets al hebt gevraagd, kan averechts werken. „Als je je kind twaalf keer zegt dat ‘ie iets moet doen, train je om je 11 van de 12 keer te negeren”, aldus Kennedy-Moore. Als ze de eerste keer niet luisteren, raadt ze aan om ervoor te zorgen dat je hun volledige aandacht hebt door naar hen toe te lopen en oogcontact te maken.

Reacties