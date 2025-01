Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders niet blij met gang van zaken kinderopvang: ‘Krijgen misleidende informatie’

Ouders met kinderen op de kinderopvang in Nederland vinden dat zij te vaak niet serieus worden genomen. Hoewel de meeste kinderopvanglocaties een oudercommissie hebben, is de samenwerking vaak problematisch. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos I&O, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

„Beleidsveranderingen worden doorgedrukt zonder overleg. Er wordt niet naar ons geluisterd, en bij klachten krijgen ouders zelfs misleidende informatie”, zegt een oudercommissielid uit het zuiden van het land over het onderzoek.

Volgens Boink, de belangenvereniging van ouders in de opvang, worden oudercommissies regelmatig genegeerd. Een ander lid, uit het noorden, vertelt over een ingrijpende wijziging in de groepssamenstelling: „Ons advies werd genegeerd en we kregen geen onderbouwing. Het ergste was dat ouders via een brief kregen te horen dat wij akkoord zouden zijn, terwijl dat helemaal niet zo was.”

Oudercommissies vaak niet gehoord, terwijl inspraak verplicht is

Uit het onderzoek blijkt verder dat minder dan de helft van de oudercommissies schriftelijke motivatie krijgt als hun adviezen niet worden overgenomen, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dit leidt tot frustratie. „We zien jaarlijks veel commissies stoppen omdat ze tegen een muur van onwil aanlopen”, zegt Gjalt Jellesma van Boink tegen de NOS.

Volgens hem durven sommige kinderopvangorganisaties oudercommissies niet serieus te nemen. „Ondernemers vinden het vaak lastig als ouders meekijken en denken dat dit tijd kost en niets oplevert. Maar goede ouderbetrokkenheid versterkt juist de kwaliteit van de opvang.”

In Nederland zijn kinderopvangorganisaties wettelijk verplicht om oudercommissies inspraak te geven, dankzij de Wet Kinderopvang. Bij een conflict kunnen ouders naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Maar overstappen naar een andere opvang is door wachtlijsten vaak geen optie.

Verbeteringen in kinderopvang zijn nodig

De branchevereniging Kinderopvang benadrukt dat ouderparticipatie bij de meeste locaties goed verloopt, maar erkent tekortkomingen. „We blijven in gesprek met de sector om te zorgen dat de wettelijke verplichtingen overal worden nageleefd.”

Ook staatssecretaris Nobel erkent dat er verbeteringen nodig zijn. „Te veel kinderopvanghouders geven onvoldoende uitleg over waarom zij adviezen niet opvolgen. Ook moeten oudercommissies beter contact kunnen leggen met ouders, iets wat sommige organisaties nu weigeren te faciliteren.”

