Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders hebben toch voorkeur voor een kind en dit kind is vaak de grootste oogappel

Hoewel ouders evenveel van hun kinderen zeggen te houden, concluderen onderzoekers dat er in gezinnen vaak wel voorkeur is voor een bepaald kind. Er is namelijk een kind dat toch vaker het lievelingetje is. Ben jij de oogappel in jouw gezin of is het een van jouw broers of zussen?

Voordat je na het lezen van dit artikel je vader of moeder boos aankijkt; iedere ouder doet op een eigen manier zijn of haar best. Jouw ouders zijn ook gewoon mensen en perfecte ouders bestaan niet. Vaak beseffen ouders zich helemaal niet wat ze opvoedkundig wel en niet goed doen. Wist je bijvoorbeeld dat een veelgestelde vraag als ‘hoe was het op school?’ of de veelgebruikte ‘wegloop-methode’ helemaal niet zo pedagogisch verantwoord zijn?

Lievelingetje in gezin

Voor een Amerikaans-Canadese studie, waar ook het wetenschappelijke Scientias over schrijft, analyseerden wetenschappers zeker dertig onderzoeken uit de Verenigde Staten, West-Europa en Canada. De onderzoekers bekeken bij deelnemers de geboortevolgorde van broers en zussen, het geslacht, temperament, de persoonlijkheid en de voorkeur van ouders.

Wie het lievelingetje is? Dochters en oudste kinderen maken daarop de meeste kans. De opvoeding van meisjes zou namelijk gemiddeld makkelijker zijn, stellen de onderzoekers. En de oudste kinderen krijgen meer autonomie en minder controle dan hun jongere broers en zussen. Ook zijn meegaande en zorgzame/verantwoordelijke kinderen geliefder. Is er dus een oudste, verantwoordelijke en zorgzame zus in jouw gezin (of misschien ben jij dat)? Dikke kans dat dat de oogappel is.

Onderzoek naar voorkeurskind van ouders

De onderzoekers hebben ook een duidelijke boodschap om mee te geven: een verschillende behandeling van broers en zussen kan negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Vooral bij de kinderen die bevooroordeeld worden. „Ouders en therapeuten zouden zich bewust moeten zijn van welke kinderen in een gezin de neiging hebben om bevoordeeld te worden. Zodat ze potentieel schadelijke familiepatronen beter kunnen herkennen”, aldus de onderzoekers.

Ook het feit dat ouders geneigd zijn minder controle uit te oefenen op de oudste kinderen, kan volgens de onderzoekers ongunstig zijn. „Verschil in controle, ongeacht of dit goedbedoeld is of niet, heeft een verband met lagere eigenwaarde en meer probleemgedrag bij de minder bevoorrechte kinderen. Dat geldt voor de kindertijd en de jongvolwassenheid.”

De onderzoekers stellen wel dat de effecten klein zijn en dat verder onderzoek nodig is.

Ouder vindt broer of zus niet leuker

Karl Pillemer, een professor in menselijke ontwikkeling aan de Cornell University, reageerde op de studie. Volgens hem is het onderzoek verhelderend, maar benadrukt hij ook dat het gaat om het onderscheid dat ouders maken. Dit hoeft niet te betekenen dat ouders het ene kind leuker vinden dan het andere kind, schrijft ook Scientias.

Uit zijn eigen werk is gebleken dat ouders hun best doen om voorkeuren niet te laten zien of ernaar te handelen. „De problemen ontstaan pas wanneer bijna universele gevoelens zoals een voorkeur voor kinderen zich vertalen in een verschillende behandeling. We kunnen niet helemaal beïnvloeden hoe we ons voelen, maar we kunnen zeker beïnvloeden hoe we ons gedragen tegenover onze kinderen”, aldus Pillemer.

Reacties