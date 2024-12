Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel ouders doen aan omkopen of dreigen, maar volgens een kinderarts kun je beter dit doen

Eerder naar huis gaan, geen toetje, of speelgoed afpakken. Kennelijk wordt de ‘dreig’- of omkoopmethode door een hoop ouders toegepast. Maar volgens een kinderarts kun je beter een andere aanpak hanteren.

Iedere ouder probeert het beste te doen voor zijn of haar kind. Maar ook ieder ouder maakt, soms onbewust, fouten als het om de opvoeding gaat. Perfecte ouders bestaan immers niet, legde deze kinderpsycholoog eerder uit. Wellicht heb je als ouder iets aan deze tips om met verwend gedrag bij kinderen om te gaan of hoe je opstandig gedrag kunt temperen. En dit is waarom je beter niet ‘hoe was het op school?’ kunt vragen?

Onderzoek: ouders gebruiken dreigen of omkopen

Uit Amerikaans onderzoek, waar ook Scientias over schrijft, blijkt dat ouders weleens een dreigement erin gooien. Geen cadeaus, eerder naar huis gaan, geen toetje, of speelgoed afpakken. Bijna de helft van de ouders gaf toe ook weleens ‘omkoping’ toe te passen. Met snoep of een extraatje, om het gedrag van hun kind te sturen.

Kinderarts en hoofdonderzoeker Susan Woolford legt uit dat discipline belangrijk is bij het leren van veilig en gepast gedrag bij kinderen. Loze dreigementen helpen daar volgens haar niet bij. „Ze ondermijnen het vertrouwen in jou als ouder, en je geloofwaardigheid. Positieve bekrachtiging, reageren op wat het kind goed doet en consequente discipline hebben een veel groter positief effect op de lange termijn.”

Kinderarts adviseert

Hoewel de helft van de ouders in het onderzoek stelde dat zij consequent zijn in de aanpak bij ongewenst gedrag, geeft tegelijkertijd een groot deel ook toe dat het lastig is om consistentie te behouden. Zo worstelen ouders met dreumesen, die te klein zijn om regels te begrijpen, maar wel een driftbui kunnen krijgen in het openbaar. Daarnaast hebben ze het gevoel dat veel van hun gebruikte opvoedingsstrategieën in de praktijk niet goed werken.

Bijna een kwart van de ouders geeft toe dat irritatie, vermoeidheid of afleiding hen ertoe drijft om te reageren zonder na te denken. Woolford adviseert een goede planning. „Het kan moeilijk zijn om consequent te blijven zonder een plan, vooral wanneer ouders moe of overweldigd zijn.” Daarom raadt ze ouders aan om samen afspraken te maken over de opvoeding. Zo voorkom je tegenstrijdige signalen over grenzen en verwachtingen.

Twijfel je als ouder aan jouw eigen opvoedstrategie? Je bent niet de enige. Veel ouders betwijfelen of hun aanpak wel effectief is. Slechts twee op de vijf ouders zijn ervan overtuigd dat hun disciplinestrategieën echt werken; de rest ziet slechts een gedeeltelijk effect.

Kinderen met verschillende leeftijden

De kinderarts benadrukt dat ook de leeftijd van kinderen uitmaakt bij het gedrag dat zij vertonen. Daarom vergen kinderen in de verschillende leeftijdscategorieën ook een andere aanpak.

Kinderen van 1 tot 2 jaar

Deze kleintjes kun je het beste afleiden of omleiden bij ongewenst gedrag. In deze fase zijn kinderen druk met het ontdekken van hun omgeving en zijn zij niet opzettelijk ongehoorzaam.

Kinderen vanaf 2 haar

Vanaf 2 jaar begint een kind beter te begrijpen dat zijn of haar gedrag een reactie kan uitlokken. Daarom zoeken 2-jarigen vaker de grenzen op en testen zij hun ouders.

Kinderen van 3 tot 5 jaar

Bij deze leeftijdsgroep passen ouders vaker waarschuwingen, een strengere toon of time-outs toe. Volgens Woolford kun je in deze fase het beste logische consequenties inzetten. „Als een kind bijvoorbeeld boos een glas drinken omstoot, is een passende straf het opruimen van de rommel. Een willekeurige straf, zoals het afpakken van speelgoed, is minder effectief.” Ze benadrukt dat het belangrijk is dat gevolgen direct volgen op het gedrag. Daardoor begrijpt het kind de link.

Verschillende aanpak opvoeding

Kinderen reageren nu eenmaal verschillend en hun reacties veranderen naarmate ze ouder worden. Woolford adviseert dat ouders flexibel blijven en open blijven staan voor een andere of nieuwe aanpak. „Balans is het sleutelwoord. Corrigerende maatregelen combineren met positieve bekrachtiging, zoals lof of beloningen, helpt kinderen niet alleen leren van hun fouten, maar versterkt ook hun zelfvertrouwen.”

