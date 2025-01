Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens opvoedkundigen is emotionele intelligentie belangrijk voor een kind en zo leer je ze dat

Opvoedkundige Reem Raouda benadrukt dat een belangrijke vaardigheid bij kinderen nog te vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk emotionele intelligentie. Ze bestudeerde gedrag bij een hoop kinderen en ontdekte dat ouders van emotioneel intelligente kinderen veelal dezelfde dingen wel en niet deden. Ze somt zeven van hun opvoedstrategieën op.

Ouders kunnen elkaar vaak een hand geven als het gaat om worstelingen of uitdagingen in het ouderschap. We blijven immers allemaal mens en perfecte ouders bestaan niet.

En hoewel iedere ouder een kind grootbrengt op zijn of haar manier, is wat advies of tips van opvoedkundigen en pedagogen soms ook best prettig. Bijvoorbeeld hoe je bij kinderen moet omgaan met telefoon- of social media-gebruik of hoe je het beste met pubers omgaat. En wat dacht je van deze tips om met verwend gedrag om te gaan en waarom je beter niet ‘hoe was het op school?’ kunt vragen?

Emotionele intelligentie bij kinderen

Opvoedkundige Raouda bestudeerde het gedrag van zo’n tweehonderd kinderen en stelt dat opvoeden in deze razendsnelle en prestatiegerichte wereld best een uitdaging kan zijn. Aan CNBC legt ze uit dat veel ouders zich focussen op cijfers, prestaties of buitenschoolse activiteiten, maar volgens een zeer belangrijke vaardigheid nog vaak vergeten: emotionele intelligentie.

Emotionele intelligentie is het samenspel tussen voelen en denken. Eerder schreef Metro ook over deze 9 vragen waaruit je kunt opmaken of je emotioneel stabiel bent.

Volgens Raouda helpt emotionele intelligentie kinderen te groeien tot sociale, veerkrachtige, empathische en succesvolle volwassenen. Volwassen die met uitdagingen om kunnen gaan, betekenisvolle relaties kunnen opbouwen en een bevredigend leven kunnen leiden.

7 opvoedstrategieën voor ouders

De opvoedkundige concludeert dat ouders van emotioneel intelligente kinderen een aantal dingen wel en niet doen. Zij somt 7 opvoedstrategieën op, die ouders helpen om een emotioneel intelligent kind groot te brengen.

1. Stil zijn

Ouders van emotioneel intelligente kinderen begrijpen dat een kinds soms ruimte nodig heeft om gevoelens te verwerken en daarnaar te luisteren. En dat betekent dat je als ouder soms stil moet kunnen zijn. Raouda noemt op dat als een kind van streek is, het raadzaam kan zijn om stil en rustig naast hem of haar te zitten, zonder allerlei troostende woorden te gebruiken. Stil zijn, kan volgens de opvoedkundige kinderen helpen beter te luisteren en reflecteren op hun eigen emoties.

2. Benoem emoties (vooral bij jezelf)

Door hardop emoties te benoemen, leer je als ouder je kind dat je bewust kunt zijn van emoties en deze ook mag laten horen. Het laat kinderen zien dat emoties normaal zijn en dat het delen hiervan beter is dan onderdrukken.

3. Excuses aanbieden

Ouders van emotioneel intelligente kinderen durven te laten zien dat fouten maken bij het leven hoort en verantwoordelijkheid nemen een kracht is. Excuus maken zorgt voor vertrouwen en respect, waardoor een kind zich gewaardeerd kan voelen. Daarnaast laat je zien wat empathie betekent en hoe je relaties kunt herstellen. Eerder had kinderpsycholoog Tovah Klein eenzelfde boodschap, die zichzelf erop betrapte dat ook zij weleens tegen haar kinderen schreeuwde.

4. Geen ‘Wat zeggen we dan..’

Menig ouder hoor je hardop ‘Wat zeggen we dan…’ tegen een kind zeggen om hem of haar erop te attenderen ‘dankjewel’, ‘asjeblieft’ of ‘sorry’ te zeggen. En nee, het is geen doodzonde als ook jij dat ook hebt gedaan. Maar Raouda legt uit dat je respect, beleefdheid en aardig zijn, niet kunt afdwingen als ouder. Zij oppert om zelf het goede voorbeeld te geven, zodat jouw kind daarvan kan leren. Vergeet jouw kind bij de slager ‘dankjewel’ te zeggen voor een plakje worst? Bedank dan zelf de slager.

En hoewel Raouda weet dat deze strategie wat onconventioneel klinkt, verzekert ze dat het op de lange termijn meer effect zal hebben. En jouw kind uit zichzelf, en gemeend, dankjewel durft te zeggen.

5. Erken worstelingen of uitdagingen (ook al zijn ze nog zo klein)

Neem de zorgen van je kind serieus, stelt de opvoedkundige. Ook al zijn het kleine worstelingen of uitdagingen. Bijvoorbeeld een ruzie op school met een klasgenoot of het kwijtraken van een knuffel. Erken de emoties die een kind daarbij voelt. Het laat namelijk zien dat emoties ertoe doen. En versterkt bij het kind het gevoel van eigenwaarde, emotionele veiligheid en respect voor hun ervaringen.

6. Niet altijd een oplossing aandragen

Wil je een kind leren hoe hij of zij beslissingen maakt? Dan moet je hen aanmoedigen of stimuleren om beslissingen te maken. In plaats van dat jij overal maar de oplossing voor aandraagt, kun je als ouder soms ook vragen: ‘Wat denk jij wat we moeten doen?’ Eenzelfde soort advies gaf klinisch psycholoog en opvoedkundige Becky Kennedy eerder ook.

7. Verveling

Vervelen is goed. Het helpt kinderen comfortabel worden met stilte en rust. Er hoeft namelijk niet continu een prikkel of afleiding te zijn. Verveling bevordert creativiteit, zelfregulering en probleemoplossende vaardigheden. Met verveling leert een kind genieten van zijn of haar eigen gezelschap en vreugde vinden in eenvoudige momenten, zoals uit het autoraam staren in plaats van een scherm nodig te hebben.

Opvoedkundige: ‘Respect en vertrouwen’

Tot slot heeft de opvoedkundige nog een laatste advies: „Bouw een relatie op die gebaseerd is op respect en vertrouwen. Emotionele intelligentie begint namelijk bij het gevoel van veiligheid, waardering en begrip.”

